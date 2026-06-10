Talkňa, firhang, táčky: Ovládate netradičné slová zo slovenských nárečí? Otestujte sa v našom KVÍZE

Ovládate slová zo slovenských nárečí? Vyskúšajte si tento kvíz. (Zdroj: gettyimages.com, Topky, TASR/Daniel Stehlík)
BRATISLAVA/KOŠICE - Ak si myslíte, že ste majstri v slovenských nárečiach, vyskúšajte si nasledujúci kvíz. Budete čeliť slovám, ktoré ste možno nikdy predtým nepočuli a vašou úlohou je označiť, čo tieto slová označujú v spisovnej slovenčine. Trúfate si na desaťbodový zisk?
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