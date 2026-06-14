Šutaj Eštok naznačil veľkú koaličnú dohodu: Nominácie chce spojiť s rozpočtom

BRATISLAVA - Potvrdenie guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra vo funkcii na ďalšie funkčné obdobie či doplnenie sudcov Ústavného súdu by sa mohlo dohodnúť v jednom balíku so schvaľovaním štátneho rozpočtu. V diskusnej relácii STVR O 5 minút 12 to povedal minister vnútra a predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok.
„Ja verím, keďže nás čaká aj debata o rozpočte, že budeme mať aj tieto personálne otázky vysporiadané v jednom balíku ešte predtým, ako schválime budúcoročný rozpočet. Je to, myslím si, že všeobecná dohoda aj v rámci koalície, pretože si uvedomujeme tieto veci,“ povedal Šutaj Eštok. Kažimír bol podľa neho historicky najlepší minister financií a má aj dôveru vedenia Európskej centrálnej banky.
Ako prehnane prezentované vo verejnom priestore vidí minister témy nominácie poslancov Miroslava Radačovského (nezaradený) a Petra Kmeca (Hlas-SD) na posty veľvyslancov na Cypre a v Taliansku. „My tu riešime už dva či tri týždne veľvyslancov. Ja si nepamätám v histórii, a to sledujem slovenskú politiku od útleho veku, že by sme niekedy riešili tu akéhokoľvek veľvyslanca. A prepáčte, ak veľvyslankyňou mohla byť pani Magda Vášáryová, tak už veľvyslancom môže byť hocikto,“ povedal Šutaj Eštok.
Majerský hovorí o bagatelizovaní
Poslanec Národnej rady SR a predseda opozičného Kresťanskodemokratického hnutia Milan Majerský si myslí, že Šutaj Eštok kauzu bagatelizuje. Oponoval, že veľvyslanec neprezentuje sám seba, ale celú krajinu. U Kmeca pripomenul jeho odvolanie za kúpu bývalého outletu Voderady za výrazne vyššiu cenu, ako ju majitelia ponúkali na realitných portáloch, a Radačovského kritizoval napríklad za jeho vyjadrenia pri vypočutí vo výbore NR SR.
Politici sa nezhodli ani na navrhovaných zmenách zákona a zrušení možnosti voľby poštou zo zahraničia. Zatiaľ čo Šutaj Eštok tvrdil, že ide o minoritnú tému a usiloval sa to dokázať nízkym počtom ľudí prihlásených zo zahraničia na chystané referendum, Majerský mu vyčítal, že pokiaľ by počet hlasov zo zahraničia bol vyšší pre vládne strany, témou by sa nezaoberali.
Šutaj Eštok s Majerským mali, naopak, rovnaký názor na referendum, ktoré sa bude konať 4. júla. Politici označili referendum, v ktorom sa má rozhodovať, či má mať premiér Robert Fico (Smer-SD) doživotnú rentu a či sa majú obnoviť Úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra, za „promoakciu“ mimoparlamentnej strany Demokrati za 12 miliónov eur.