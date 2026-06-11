Obrovská tragédia v Írsku: Slováci Adam (†23) a Tomáš (†21) zomreli len mesiac po svadbe!

DUBLIN - Obdobie, ktoré malo byť najkrajším v ich živote, skončilo tragicky. V Írsku zomrela v priebehu niekoľkých dní dvojica Slovákov Adam (†23) a Tomáš (†21). Mladí muži pritom len pred niekoľkými týždňami uzavreli manželstvo a celý život mali pred sebou.
O úmrtí dvoch mladých Slovákov, ktorí mali celý život pred sebou, informovala pohrebná služba Condons Funeral Directors. 23-ročný Adam pochádzal z Partizánskeho, o dva roky starší Tomáš z Malaciek. Šťastie našli v Írsku. Dvojica žila v malebnom meste Carrick-on-Suir, iba mesiac pred smrťou uzavreli manželstvo.
Šťastný život, ktorý mala dvojica pred sebou, skončil v utorok 2. júna večer,keď Adam nečakane doma zomrel. Prešli iba tri dni a na druhý svet odišiel aj jeho manžel Tomáš. "Budú nesmierne chýbať svojim milujúcim rodinám – Adamovým rodičom Petrovi a Ľubici, bratovi Samuelovi, sestre Eve, starým rodičom, tetám a ujom, Tomášovým starým rodičom Jozefe a Milanovi, krstnej mame Kataríne, bratrancom Michalovi a Danielke, tetám a ujom, širšej rodine, kolegom a priateľom," uvádza pohrebníctvo.
Posledná rozlúčka sa uskutočnila v pohrebnom ústave Condon's Funeral Parlour v Clonmeli. Následne boli ich ostatky prevezená na súkromnú kremáciu. Rodina si počas rozlúčky priala namiesto kvetov len tichú spomienku.
Teta nebohého Adama Mirka vytvorila zbierku na zaplatenia spoločného pohrebu mladých mužov. Vyzbierať sa sa jej v krátkom čase podarilo 12 000 eur, ktoré si dala za cieľ. "Veľmi si vážime všetky dary. Vďaka všetkej vašej pomoci, za ktorú sme veľmi vďační, sme dosiahli náš cieľ. Ďakujeme vám všetkým za podporu našej rodiny v tejto dobe," poďakovala.