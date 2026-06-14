Podvádzaná exmanželka Billa Gatesa vracia úder a prehovorila o Epsteinovi: Bol to stelesnený diabol!

USA - Staré rany po rozvode s Billom Gatesom sa opäť otvorili. Miliardárka a filantropka Melinda French Gates sa opäť vyjadrila k neslávne známemu finančníkovi Jeffreymu Epsteinovi. A servítku pred ústa si rozhodne nedávala.
V novom rozhovore Melinda Epsteina označila za „diabla“ a priznala, že už jediné spomenutie jeho mena v nej vyvoláva bolestivé spomienky.
Jej ostré slová prišli len niekoľko dní po tom, čo jej bývalý manžel Bill Gates, vypovedal pred americkými vyšetrovateľmi. Tvrdil, že sa ho Epstein v minulosti pokúšal vydierať citlivými informáciami z jeho súkromného života vrátane nevery počas manželstva.
Keď sa novinári Melindy opýtali na jej stretnutie s Epsteinom, reagovala mimoriadne emotívne. „Srdce mi začína búšiť už len pri tejto otázke. Stretli ste niekedy človeka, pri ktorom ste okamžite vedeli, že je zlý?“ odpovedala.
Podľa nej by ľudia mali viac dôverovať svojej intuícii. „Keď sa ocitnete v blízkosti niekoho zlého, jednoducho to cítite. Mali by sme počúvať svoje pocity o ľuďoch,“ zdôraznila. Celá kauza sa opäť dostala do centra pozornosti po tom, ako Bill Gates priznal, že Epstein mal vedomosť o jeho neverách a snažil sa tieto informácie využiť vo svoj prospech. Gates síce tvrdí, že vydieranie nebolo úspešné, no priznal, že kontakty s Epsteinom považuje za jednu z najväčších chýb svojho života.
Práve Gatesove väzby na Epsteina boli jedným z faktorov, ktoré podľa Melindy prispeli k rozpadu ich manželstva. Situáciu navyše ešte viac rozvírili staré e-maily, v ktorých sa Epstein údajne chválil intímnymi informáciami o Gatesovom súkromí. Miliardár tieto tvrdenia označil za úplne nepravdivé, no zároveň priznal, že počas manželstva mal mimomanželské vzťahy.
Melinda sa však dnes snaží pozerať dopredu. Napriek tomu priznáva, že každá zmienka o Epsteinovi v nej vyvoláva bolestivé spomienky. „Je to pre mňa veľmi ťažká téma. Moje srdce patrí mladým dievčatám, ktoré sa stali jeho obeťami. Zaslúžia si konečne pokoj a spravodlivosť,“ povedala.
Zároveň zdôraznila, že otázky týkajúce sa Epsteinových kontaktov a jeho vzťahov s vplyvnými ľuďmi musia zodpovedať tí, ktorých sa týkajú. „Ja som vždy hovorila len svoju pravdu. Bol to odporný človek. Strašný muž a stelesnený diabol,“ uzavrela bez okolkov.
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