Dramatický zásah na strednom Slovensku: Po páde z lešenia musel na pomoc priletieť vrtuľník

ĽUBIETOVÁ - V obci Ľubietová v okrese Banská Bystrica zasahovali v nedeľu záchranári pri vážnom pracovnom úraze. Muž po páde z lešenia utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali aj nasadenie leteckých záchranárov.
O udalosti informovala Záchranná zdravotná služba Nemocnice s poliklinikou Brezno. Posádku rýchlej zdravotnej pomoci z Brusna vyslalo Krajské operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby k pacientovi v obci Ľubietová, ktorý spadol z lešenia.
Pri páde utrpel muž stredne ťažké poranenia. Záchranári mu na mieste poskytli prednemocničnú zdravotnú starostlivosť a vzhľadom na mechanizmus úrazu požiadali o súčinnosť Vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu.
Po ošetrení bol pacient za pomoci imobilizačných pomôcok bezpečne preložený na palubu záchranárskeho vrtuľníka. Následne ho letecky transportovali na urgentný príjem Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, kde sa ho ujali nemocniční lekári.