Mrazivé zábery z Tatier: Turisti kráčali po chodníku, zrazu im medveď prebehol tesne poza chrbty!

ZÁPADNÉ TATRY– Na sociálnej sieti sa šíria zábery, z ktorých tuhne krv v žilách. Skupinka turistov na hrebeňovej túre v Západných Tatrách zažila blízke stretnutie, na ktoré tak skoro nezabudne. Priamo na turistickom chodníku sa totiž z ničoho nič objavil statný medveď. Šelma prebehla tesne poza chrbty nič netušiacich ľudí.
K šokujúcemu incidentu došlo na slovenskej strane vrchu Kondratova kopa, cez ktorú prechádza štátna hranica medzi Slovenskom a Poľskom. Našťastie, medveď v tomto prípade nejavil žiadne známky agresivity a správal sa skôr placho.
Na zverejnenom videu je vidieť, ako divoké zviera v plnom behu pretína turistický chodník a okamžite skáče do hustej kosodreviny. Ľudia, ktorí v tom momente kráčali po trase, ostali ako obarení. Kým sa stihli poriadne otočiť, medveď už bol preč. „Prepáčte, len prechádzam… môžete pokračovať v túre. No a teraz úprimne… kto by po niečom takom nepotreboval nové nohavice?," okomentovali zábery autori príspevku na známom facebookovom profile Tatry.
Čo robiť, ak vám medveď skríži cestu?
Hoci toto stretnutie dopadlo vďaka plachosti zvieraťa dobre, Štátna ochrana prírody (ŠOP) opätovne pripomína, ako sa v takejto krízovej situácii zachovať. Ak sa ocitnete k medveďovi bližšie ako na 100 metrov, kľúčom k prežitiu je zachovať chladnú hlavu.
- Neutekajte: Beh môže u divokej šelmy vyprovokovať inštinkt prenasledovania.
- Nepozerajte sa mu do očí: Pre šelmu je priamy očný kontakt jasným znakom agresie a výzvou do boja.
- Hovorte pokojným hlasom: Dajte zvieraťu vedieť o svojej prítomnosti. Pomaly a bez prudkých pohybov cúvajte smerom, odkiaľ ste prišli. Nestrácajte ho však z dohľadu.