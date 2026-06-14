Prehovorili o tajných biolaboratóriách: Kotlár a ministerstvo reagujú na šokujúce informácie z Ameriky

BRATISLAVA – Ministerstvo spravodlivosti SR (MS SR) a vládny splnomocnenec pre preverenie procesu riadenia pandémie Peter Kotlár sa vo svojich najnovších vyhláseniach odvolávajú na informácie z USA, ktoré sa týkajú biologickej bezpečnosti. Rezort spravodlivosti aj splnomocnenec zhodne uvádzajú, sa tým potvrdzuje správnosť postojov Slovenskej republiky pri medzinárodných rokovaniach o takzvanej Pandemickej dohode Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).
Americký Úrad riaditeľky národných spravodajských služieb vedený Tulsi Gabbardovou zverejnil dokumenty, ktoré podľa úradu dokazujú dlhoročné financovanie viac než 120 biologických laboratórií vo viac ako 30 krajinách zo strany USA. Medzi nimi mali byť aj zariadenia na Ukrajine pracujúce s nebezpečnými patogénmi. Gabbardová zároveň tvrdí, že rozsah financovania a činnosti týchto laboratórií bol verejnosti dlhodobo zatajovaný. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa následne prijala kroky na zastavenie federálneho financovania podobného výskumu v zahraničí.
Pozícia Ministerstva spravodlivosti SR
Rezort spravodlivosti poukazuje na to, že tieto zverejnené informácie odôvodňujú požiadavky Slovenska v rámci rokovaní o Prílohe PABS k Pandemickej dohode. Slovenská republika na medzinárodnej úrovni dlhodobo presadzuje zvýšený dôraz na biologickú bezpečnosť, transparentnosť pri narábaní s patogénmi a účinnú reguláciu rizikového výskumu.
Poradkyňa ministra spravodlivosti SR Marica Pirošíková v tejto súvislosti v pripomienkovom konaní upozornila, že medzinárodný systém zdieľania patogénov s pandemickým potenciálom nemôže fungovať bez jasnej právnej zodpovednosti.
„Pri systéme, ktorý pracuje s patogénmi s pandemickým potenciálom, nemožno rezignovať na právnu istotu, zodpovednosť a vymáhateľné ochranné mechanizmy. Bez jasných pravidiel správy, dohľadu a právnej zodpovednosti zakotvených priamo v texte Prílohy PABS by takýto režim predstavoval neprijateľné právne a bezpečnostné riziká,“ uviedla vo vyhlásení Pirošíková.
Peter Kotlár žiada prísnu reguláciu
K vyhláseniu rezortu spravodlivosti sa pridal aj splnomocnenec vlády SR Peter Kotlár. Podľa jeho slov informácie zverejnené americkými spravodajskými službami dokazujú, že otázka takzvaného výskumu zisku funkcie (gain-of-function) – pri ktorom sa umelo môžu zvyšovať vlastnosti, prenosnosť či odolnosť mikroorganizmov – si vyžaduje globálnu pozornosť.
Kotlár vyhlásil, že podporuje iniciatívy smerujúce k prísnej regulácii alebo priamemu medzinárodnému zákazu takýchto biologických aktivít, pokiaľ by mohli viesť k zvýšeniu rizika vzniku nových pandémií.
„Ak medzinárodné spoločenstvo požaduje od štátov nové záväzky v oblasti pripravenosti na pandémie, musí zároveň garantovať najvyššie štandardy biologickej bezpečnosti a zabrániť financovaniu alebo realizácii výskumu, ktorý môže predstavovať neprimerané riziko pre ľudstvo,“ konštatoval splnomocnenec Kotlár.