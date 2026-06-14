Nedeľa14. jún 2026, meniny má Vasil, zajtra Vít

Gašpar avizuje nové odhalenia o opozícii: Smer zároveň pripravuje odvolanie Dubéciho

Tibor Gašpar Zobraziť galériu (2)
Tibor Gašpar (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Na návrhu na odvolanie podpredsedu Národnej rady (NR) SR Martina Dubéciho (PS) sa pracuje. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol podpredseda NR SR Tibor Gašpar (Smer-SD).

Pripravujú sa dôvody na odvolanie Dubéciho, tvrdí Gašpar s tým, že ich plánuje predstaviť zvyšným stranám z koalície. Podľa jeho slov, aj keď navrhovali odvolanie predsedu PS Michala Šimečku z postu podpredsedu parlamentu, najskôr mali strany Hlas-SD a SNS pochybnosti, napokon sa však pridali. „Ak ma chce strana Smer odvolať, tak nech má odvolá,“ poznamenal podpredseda parlamentu z PS. Zároveň doplnil, že na rozdiel od Gašpara nie je obžalovaný a nestojí pred súdom. Vyzval ľudí, aby si pozreli jeho životopis a porovnali ho s tým Gašparovým a urobili si vlastný názor.

archívne video

NRSR: Poslanci nebudú odvolávať T. Gašpara, odmietli program schôdz (Zdroj: TASR/ Jakub Popelka)

Podľa Gašpara sa Dubéci v minulosti „priživoval“ na štátnych peniazoch, poukazoval pritom na jeho pôsobenie v košickej Tabačke. Dubéci to poprel a Gašpara pozval do Košíc, aby si pozrel fungovanie projektu. V diskusnej relácii podpredseda parlamentu za Smer-SD avizoval „nové informácie o získavaní verejných financií osobami spojenými s opozíciou.“ Zistenia nechcel bližšie konkretizovať, predstaviť ich plánuje „budúci týždeň“.

PS porovnáva neporovnateľné

Obidvaja diskutujúci sa dotkli aj témy syna premiéra Roberta Fica (Smer-SD) Michala, ktorý je konateľom Agentúry Smer. Podľa Gašpara PS porovnáva v tejto súvislosti neporovnateľné, keď dáva situáciu s premiérovým synom do spojitosti s podozrením z trestnej činnosti projektu Fórum mamy predsedu PS. Dubéci chce, aby sa situácia vyšetrila.

V súvislosti s predloženou novelou zákona o kajúcnikoch Gašpar povedal, že sa neoslabuje postavenie spolupracujúcej osoby. Podľa Dubéciho podpredseda parlamentu za Smer-SD obhajuje zmeny, ktoré by mu pomohli v jeho trestných konaniach. Gašpar to však odmietol. Dubéci k novele dodal, že koalícia nerobí nič iné, len sa stará sama o seba.

Viac o téme: Tibor GašparMartin DubéciOdvolanie
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Mária Kolíková
Kolíková ostro varuje pred novými zákonmi: Vláda podľa nej otvára dvere korupcii a mafii
Domáce
Koaličný spor brzdí voľby
Koaličný spor brzdí voľby zo zahraničia: Hlasovanie sa môže presunúť, rozhodnú rokovania SNS a Strany vidieka
Domáce
Tibor Gašpar
Dohoda alebo rozkol v koalícii? Gašpar hovorí o zmenách vo voľbách: Jednej strane dochádza trpezlivosť
Domáce
Tibor Gašpar
Obžalovaného Gašpara nechce opozícia vo vedení parlamentu ani vidieť: Budeme ho odvolávať, kým bude obžalovaný
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Ovenálie 2026 Východná - 17. ročník celoslovenských ovčiarskych slávností
Ovenálie 2026 Východná - 17. ročník celoslovenských ovčiarskych slávností
Správy
Majiteľ Motýlej záhrady Zoltán Velebný hovorí o životnom cykle motýľa
Majiteľ Motýlej záhrady Zoltán Velebný hovorí o životnom cykle motýľa
Správy
Majiteľ Motýlej záhrady Zoltán Velebný: U nás môžete vidieť motýle z celého sveta
Majiteľ Motýlej záhrady Zoltán Velebný: U nás môžete vidieť motýle z celého sveta
Správy

Domáce správy

Dramatický zásah na strednom
Dramatický zásah na strednom Slovensku: Po páde z lešenia musel na pomoc priletieť vrtuľník
Domáce
Fico prehovoril o strategickom
Fico prehovoril o strategickom projekte: Slovenský priemysel čaká už čoskoro veľká zmena!
Domáce
FOTO Ilustračné foto
Meteorológovia varujú pred vetrom: Výstrahy platia pre TENTO okres!
Domáce
OBROVSKÁ STRATA Zomrel významný slovenský UMELEC. Jeho nádherné diela obdivovali po celom svete
OBROVSKÁ STRATA Zomrel významný slovenský UMELEC. Jeho nádherné diela obdivovali po celom svete
Prešov

Zahraničné

Ilustračné foto
Tragédia na ceste medzi obcami: Auto narazilo do stromu, vodič nemal šancu prežiť
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Británia zachytila plavidlo ruskej
Británia zachytila plavidlo ruskej tieňovej flotily: Starmer hovorí o ďalšej rane pre Putina!
Zahraničné
Donald Trump
Od realitného magnáta až po Biely dom: Donald Trump oslavuje životné jubileum
Zahraničné
Pakistanská polícia nechtiac postrelila
Pakistanská polícia nechtiac postrelila malú Austrálčanku: Rodinné auto považovali za vozidlo páchateľov
Zahraničné

Prominenti

Ivana Miklánková Zuzelková
Markizácka moderátorka ukázala mamu: Wau, to je ale podoba!
Domáci prominenti
Módna prehliadka Lýdie Eckhardt
Život v paláci v podnájme: Emília Vášáryová býva na najluxusnejšej adrese v centre hlavného mesta!
Domáci prominenti
Bill Gates a Melinda
Podvádzaná exmanželka Billa Gatesa vracia úder a prehovorila o Epsteinovi: Bol to stelesnený diabol!
Zahraniční prominenti
Fotohádanka
Spoznávate chlapčeka na FOTO? V minulosti tvoril pár s legendárnou učiteľkou sexu!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Sedem záhrad, ktoré ohromia
Sedem záhrad, ktoré ohromia každého návštevníka: Priamo v srdci metropol!
dromedar.sk
Zázračná liečba: Bábätko trpelo
Zázračná liečba: Bábätko trpelo epileptickými záchvatmi! TOTO mu vstrekli priamo do mozgu
Zaujímavosti
Tracy Haslamová bola z
Rozhorčená žena: Drahú dovolenku jej úplne zničili! Hotel bol súčasťou domova seniorov s hlučnými ľuďmi
Zaujímavosti
Vedci objavili OBROVSKÝ poklad
Vedci objavili OBROVSKÝ poklad z dávnej minulosti: Neuveríte, kde sa ukrýval!
Zaujímavosti

Dobré správy

Almwellness Hotel Pierer je
Zaujímavý tip na dovolenku a wellness: 220 km od Bratislavy nájdete dokonalý raj oddychu
Domáce
Novinka, o ktorej sa
Novinka, o ktorej sa hovorí čoraz viac: Tento trend mení pohľad na starostlivosť o pleť
feminity.sk
Dôležitá rada pre všetkých
Dôležitá rada pre všetkých rodičov: Verili ste tomu doteraz aj vy? Pravda je úplne iná
plnielanu.sk
Nový Xiaomi 17T a
Spoznaj nový Xiaomi 17T: Telefón, ktorý mení fotky na príbehy
Domáce

Ekonomika

Podvodníci sa vydávajú za dopravnú políciu. Slovákom posielajú falošné pokuty, na toto nenaleťte!
Podvodníci sa vydávajú za dopravnú políciu. Slovákom posielajú falošné pokuty, na toto nenaleťte!
Súkromné lietadlá za stovky miliónov. Tieto celebrity vlastnia najdrahšie lietajúce paláce sveta! (video)
Súkromné lietadlá za stovky miliónov. Tieto celebrity vlastnia najdrahšie lietajúce paláce sveta! (video)
Miliónový škandál na Jadrane: Slováci prali v Chorvátsku peniaze cez kšefty s nehnuteľnosťami!
Miliónový škandál na Jadrane: Slováci prali v Chorvátsku peniaze cez kšefty s nehnuteľnosťami!
Spoznáte 20 najväčších automobiliek sveta podľa loga? Niektoré vás zrejme prekvapia! (kvíz)
Spoznáte 20 najväčších automobiliek sveta podľa loga? Niektoré vás zrejme prekvapia! (kvíz)

Šport

Odporný sexuálny škandál otriasa klubom: Známy český miliardár z toho okamžite ťaží
Odporný sexuálny škandál otriasa klubom: Známy český miliardár z toho okamžite ťaží
Premier League
MS VO FUTBALE 2026 Maroko po štyroch rokoch úraduje opäť: S Kanárikmi si delia body
MS VO FUTBALE 2026 Maroko po štyroch rokoch úraduje opäť: S Kanárikmi si delia body
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Začínal som s walkmanom! Hviezdny brankár na MS vtipne reaguje na svoj vek
MS VO FUTBALE 2026 Začínal som s walkmanom! Hviezdny brankár na MS vtipne reaguje na svoj vek
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Hviezda Portugalska tlmí očakávania pred MS: Nie sme najväčší ašpiranti
MS VO FUTBALE 2026 Hviezda Portugalska tlmí očakávania pred MS: Nie sme najväčší ašpiranti
MS vo futbale

Auto-moto

FOTO/VIDEO: Nové AUDI Q7 je tu. Sebavedomý obor napchatý technológiami
FOTO/VIDEO: Nové AUDI Q7 je tu. Sebavedomý obor napchatý technológiami
Predstavujeme
Nitriansky kraj pokračuje v modernizácii ciest, opravy sa dotknú piatich okresov
Nitriansky kraj pokračuje v modernizácii ciest, opravy sa dotknú piatich okresov
Doprava
TEST: Volkswagen Golf Variant R - skvelé autá niečo stoja
TEST: Volkswagen Golf Variant R - skvelé autá niečo stoja
Klasické testy
Križovatka D1/D4 ide do finále. Diaľničiari chystajú dve víkendové uzávery na D1/D4
Križovatka D1/D4 ide do finále. Diaľničiari chystajú dve víkendové uzávery na D1/D4
Doprava

Kariéra a motivácia

Letné brigády: Staňte sa animátorom na Slovensku alebo v Chorvátsku
Letné brigády: Staňte sa animátorom na Slovensku alebo v Chorvátsku
Zaujímavé pracovné ponuky
Neviditeľný zlodej energie: Ako hluk v práci ničí vašu náladu a prečo potrebujete „svoje ticho“
Neviditeľný zlodej energie: Ako hluk v práci ničí vašu náladu a prečo potrebujete „svoje ticho“
Motivácia a produktivita
Zákerná otázka na pohovore, ktorá odhalí viac než váš životopis: Ako na ňu správne odpovedať?
Zákerná otázka na pohovore, ktorá odhalí viac než váš životopis: Ako na ňu správne odpovedať?
Pracovný pohovor
Hra o tróny v kancelárii: 5 najväčších zlozvykov, ktorými na pracovných toaletách porušujeme etiketu
Hra o tróny v kancelárii: 5 najväčších zlozvykov, ktorými na pracovných toaletách porušujeme etiketu
O práci s humorom

Varenie a recepty

Mäso sa rozpadá a omáčka je dokonale krémová. Takto pripravíte ten najlepší segedín.
Mäso sa rozpadá a omáčka je dokonale krémová. Takto pripravíte ten najlepší segedín.
Len čo sa objavia prvé mladé zemiaky, tento šalát je tá najlepšia príloha k mäsu.
Len čo sa objavia prvé mladé zemiaky, tento šalát je tá najlepšia príloha k mäsu.
Ako odkôstkovať čerešne pomocou slamky?
Ako odkôstkovať čerešne pomocou slamky?
Rady a tipy
Dokonale vláčne cesto: Koláč, ktorý nevyschne ani na tretí deň
Dokonale vláčne cesto: Koláč, ktorý nevyschne ani na tretí deň
Rady a tipy

Technológie

Nové satelitné zábery znepokojili NATO. Rusko pri hraniciach buduje základne pre 80-tisíc vojakov
Nové satelitné zábery znepokojili NATO. Rusko pri hraniciach buduje základne pre 80-tisíc vojakov
Moderná vojna a konflikty
Prečo môžeš mať pomalý internet, aj keď ti Speedtest ukazuje skvelé čísla? Toto sú najčastejšie dôvody
Prečo môžeš mať pomalý internet, aj keď ti Speedtest ukazuje skvelé čísla? Toto sú najčastejšie dôvody
Návody
Rusko začalo betónovať lietadlá aj pri hraniciach NATO. Kaliningrad ukazuje, ako veľmi Moskvu vystrašili ukrajinské drony
Rusko začalo betónovať lietadlá aj pri hraniciach NATO. Kaliningrad ukazuje, ako veľmi Moskvu vystrašili ukrajinské drony
Armádne technológie
Máš v telefóne malvér? Toto je 6 nenápadných signálov, že s tvojím Androidom nie je niečo v poriadku
Máš v telefóne malvér? Toto je 6 nenápadných signálov, že s tvojím Androidom nie je niečo v poriadku
Android

Bývanie

Vintage nie sú len kúsky po babke a je štýlovejší, ako si myslíte. V ktorom z jeho smerov sa nájdete najviac?
Vintage nie sú len kúsky po babke a je štýlovejší, ako si myslíte. V ktorom z jeho smerov sa nájdete najviac?
5 izbových rastlín, ktoré vašu kuchyňu krásne rozžiaria. Viaceré zvládnu kolísanie teplôt aj vlhkosť z varenia
5 izbových rastlín, ktoré vašu kuchyňu krásne rozžiaria. Viaceré zvládnu kolísanie teplôt aj vlhkosť z varenia
Bývajú v prestížnej štvrti, ale okázalosť tu nenájdete. Rodina ukazuje, že keď tvoríte domov, nemusíte toho mať veľa
Bývajú v prestížnej štvrti, ale okázalosť tu nenájdete. Rodina ukazuje, že keď tvoríte domov, nemusíte toho mať veľa
Týchto 8 zmien môže ovplyvniť, či bývanie predáte rýchlo a za vyššiu cenu. Čo môžete urobiť, aby ste zvýšili šance?
Týchto 8 zmien môže ovplyvniť, či bývanie predáte rýchlo a za vyššiu cenu. Čo môžete urobiť, aby ste zvýšili šance?

Pre kutilov

Opadáva vám drobná úroda? Jún rozhoduje o tom, či pri zbere nájdete len červivé jablká
Opadáva vám drobná úroda? Jún rozhoduje o tom, či pri zbere nájdete len červivé jablká
Zelenina a ovocie
Prívalové dažde mu už vrásky nerobia: Domáci majster ukázal, ako svojpomocne postaviť lacnú vsakovačku
Prívalové dažde mu už vrásky nerobia: Domáci majster ukázal, ako svojpomocne postaviť lacnú vsakovačku
Dvor a záhrada
Zanesený brúsny papier nevyhadzujte! Trik s hokejovým pukom vám ušetrí čas aj peniaze
Zanesený brúsny papier nevyhadzujte! Trik s hokejovým pukom vám ušetrí čas aj peniaze
Náradie
Žltý poplach v záhrade: Čo sa deje s trávnikom v júni a ako mu rýchlo vrátiť sýtozelenú farbu?
Žltý poplach v záhrade: Čo sa deje s trávnikom v júni a ako mu rýchlo vrátiť sýtozelenú farbu?
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

KVÍZ: Ktorá celebrita povedala
Zahraničné celebrity
KVÍZ: Ktorá celebrita povedala "ÁNO" viackrát? Otestujte si svoje znalosti
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Dramatický zásah na strednom
Domáce
Dramatický zásah na strednom Slovensku: Po páde z lešenia musel na pomoc priletieť vrtuľník
Fico prehovoril o strategickom
Domáce
Fico prehovoril o strategickom projekte: Slovenský priemysel čaká už čoskoro veľká zmena!
AKTUÁLNE Opitý vodič na
Domáce
AKTUÁLNE Opitý vodič na východe zdemoloval záhradu a ťažko zranil ženu: Zasahovať musel vrtuľník!
Gašpar avizuje nové odhalenia
Domáce
Gašpar avizuje nové odhalenia o opozícii: Smer zároveň pripravuje odvolanie Dubéciho

Ďalšie zo Zoznamu