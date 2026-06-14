Gašpar avizuje nové odhalenia o opozícii: Smer zároveň pripravuje odvolanie Dubéciho

BRATISLAVA - Na návrhu na odvolanie podpredsedu Národnej rady (NR) SR Martina Dubéciho (PS) sa pracuje. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol podpredseda NR SR Tibor Gašpar (Smer-SD).
Pripravujú sa dôvody na odvolanie Dubéciho, tvrdí Gašpar s tým, že ich plánuje predstaviť zvyšným stranám z koalície. Podľa jeho slov, aj keď navrhovali odvolanie predsedu PS Michala Šimečku z postu podpredsedu parlamentu, najskôr mali strany Hlas-SD a SNS pochybnosti, napokon sa však pridali. „Ak ma chce strana Smer odvolať, tak nech má odvolá,“ poznamenal podpredseda parlamentu z PS. Zároveň doplnil, že na rozdiel od Gašpara nie je obžalovaný a nestojí pred súdom. Vyzval ľudí, aby si pozreli jeho životopis a porovnali ho s tým Gašparovým a urobili si vlastný názor.
archívne video
Podľa Gašpara sa Dubéci v minulosti „priživoval“ na štátnych peniazoch, poukazoval pritom na jeho pôsobenie v košickej Tabačke. Dubéci to poprel a Gašpara pozval do Košíc, aby si pozrel fungovanie projektu. V diskusnej relácii podpredseda parlamentu za Smer-SD avizoval „nové informácie o získavaní verejných financií osobami spojenými s opozíciou.“ Zistenia nechcel bližšie konkretizovať, predstaviť ich plánuje „budúci týždeň“.
PS porovnáva neporovnateľné
Obidvaja diskutujúci sa dotkli aj témy syna premiéra Roberta Fica (Smer-SD) Michala, ktorý je konateľom Agentúry Smer. Podľa Gašpara PS porovnáva v tejto súvislosti neporovnateľné, keď dáva situáciu s premiérovým synom do spojitosti s podozrením z trestnej činnosti projektu Fórum mamy predsedu PS. Dubéci chce, aby sa situácia vyšetrila.
V súvislosti s predloženou novelou zákona o kajúcnikoch Gašpar povedal, že sa neoslabuje postavenie spolupracujúcej osoby. Podľa Dubéciho podpredseda parlamentu za Smer-SD obhajuje zmeny, ktoré by mu pomohli v jeho trestných konaniach. Gašpar to však odmietol. Dubéci k novele dodal, že koalícia nerobí nič iné, len sa stará sama o seba.