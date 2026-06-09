Vlna vymrštila psíka do otvoreného mora: Začal BOJ o život, neuveríte, kde ho po niekoľkých hodinách našli!

BAMBURGH - Len šťastná náhoda a pohotová reakcia záchranárov zabránili tragédii. Nemecký ovčiak Bruce sa počas prípravy na kajakovanie nečakane ocitol na otvorenom mori. Silný vietor odfúkol jeho kajak ďaleko od pobrežia a rozbehla sa rozsiahla pátracia akcia.
Detaily incidentu popísala BBC. Ten sa odohral pri pobreží mestečka Bamburgh v grófstve Northumberland na severovýchode Anglicka. Bruce sa spolu so svojím majiteľom chystal vyraziť na vodu, keď sa kajak uvoľnil a vietor ho začal unášať smerom na more.
Pobrežná stráž zareagovala učebnicovo
Po tom, ako sa pes ocitol mimo dosahu brehu, pobrežná stráž spustila pátraciu operáciu, do ktorej sa zapojilo viacero plavidiel. Majiteľ sa podľa kapitána Jimmyho Reida pokúsil za kajakom doplávať, no napokon sa vrátil späť na pevninu.
„Urobil správnu vec. Keby pokračoval ďalej, mohlo sa z toho stať nešťastie s viacerými obeťami,“ uviedol Reid.
Rozhodujúcu úlohu pri záchrane zohrala turistická loď Serenity. Jej dvojčlenná posádka práve vysadila pasažierov na ostrovoch Farne Islands, keď dostala výzvu na pomoc pri pátraní. Kapitán sa pokúsil odhadnúť, kam mohol kajak počas silného vetra doplávať. Jeho odhad sa ukázal ako správny.
Psa našli na nafukovacom kajaku
Brucea našli približne 4 kilometre od miesta, kde sa dostal na more. Zviera sa po hodinách pátrania ocitlo uviaznuté uprostred mora v nafukovacom kajaku.
Samotná záchrana však nebola jednoduchá. Posádka sa najskôr snažila psovi nasadiť postroj, ten sa však zošmykol a Bruce spadol do vody.
„Môj kolega Aaron sa natiahol a chytil ho za kožu na krku. Keby to neurobil, záchrana by sa pravdepodobne skončila neúspechom,“ opísal dramatické momenty Reid. Po vytiahnutí na palubu bol pes podchladený. Posádka ho zabalila do uterákov a snažila sa ho zahriať, kým sa vrátila späť na pevninu.
Posádkou hýbali emócie
Kapitán priznal, že počas akcie prežíval silné emócie. „Prechádzal som si veľmi bolestivými predstavami, že pes spadne do vody a zostane tam. Keď sme ho napokon dostali na palubu a vedeli sme, že je v bezpečí, boli sme nesmierne šťastní,“ povedal.
Dodal, že jeho kolega vlastní dvoch nemeckých ovčiakov, a preto sa ho celý prípad osobne dotkol. Reid sa počas uplynulých desiatich rokov zúčastnil viacerých pátracích akcií, no vždy boli nezvestní nájdení inými plavidlami. „Toto je prvýkrát, čo sme boli na pátraní úplne sami a zároveň prvýkrát, čo som zažil niečo podobné. Vyzeral ako starší pes a dostať ho späť na palubu bolo jednoducho úžasné,“ uzavrel kapitán.