Británia zachytila plavidlo ruskej tieňovej flotily: Starmer hovorí o ďalšej rane pre Putina!

LONDÝN - Britské jednotky v nedeľu v Lamanšskom prielive zachytili tanker z tzv. ruskej tieňovej flotily, oznámil premiér Keir Starmer v príspevku na sieti X. Stanica Sky News informuje, že ide o prvý takýto incident.
„Dnes v skorých ranných hodinách som nariadil ozbrojeným zložkám zachytiť ropný tanker tieňovej flotily, ktorý sa pokúšal prejsť Lamanšským prielivom,“ napísal Starmer. „Táto úspešná operácia zasadila ďalšiu ranu Rusku a pripomína tým, ktorí podporujú vojnu (ruského prezidenta Vladimira) Putina na Ukrajine, že im nedovolíme, aby sa skrývali,“ konštatoval premiér. Britské ministerstvo obrany vo svojom vyhlásení uviedlo, že príslušníci Kráľovskej námornej pechoty a Národnej kriminálnej agentúry sa nalodili na plavidlo Smyrtos, informuje agentúra Reuters.
Plavidlo bude zadržané a monitorované pri južnom pobreží a bude pokračovať vyšetrovanie. Rezort dodal, že táto britská operácia, ktorá podľa stanice BBC trvala šesť hodín, bola vykonaná v súlade s vnútroštátnym a medzinárodným právom. Moskva využíva tieňovú flotilu na obchádzanie západných sankcií uvalených na predaj ropy. Podľa britského ministerstva obrany tvorí túto flotilu viac ako 700 plavidiel a predstavuje pre Kremeľ „životne dôležitú oporu“. „Rusko sa spolieha na svoju tieňovú flotilu pri financovaní svojho konfliktu na Ukrajine a naše zásahy predstavujú úder Putinovej nezákonnej vojne,“ uviedol britský minister obrany Dan Jarvis.