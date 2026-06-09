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KVÍZ o ešpézetkách vás preverí: Poznáte tieto skratky miest? Niektoré písmenká by ste skutočne nečakali

Poznáte všetky skratky
Poznáte všetky skratky "ešpézetiek" na Slovensku? (Zdroj: TASR/Ján Krošlák, Topky)
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BRATISLAVA - Aj keď sa už v našich končinách objavujú nové typy evidenčných čísel vozidla (takzvaných ešpézetiek), niektoré sú ešte stále pripevnené na množstve áut. Spoznáte jednotlivé mestá podľa skratiek, ktoré sa na značkách doteraz bežne objavovali? Kvíz vás preverí. Pozor, sú tu aj chytáky.

Viac o téme: KvízMestáEČVEvidenčné číslo vozidlaEšpézetky
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