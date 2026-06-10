SMUTNÁ správa: Nečakane zomrel najznámejší langošár na Slovensku Antonín († 50) z Kvetoslavova

KVETOSLAVOV - Šokujúca správa. Vo veku 50 rokov zomrel majiteľ prevádzky langošárne v Kvetoslavove Antonín Pašek.
Prevádzka už včera zverejnila na svojom účte na sociálnej sieti Facebook oznam, v ktorom informovala, že od 10.6. do 15.6. bude podnik z rodinných dôvodov zatvorený. To, aké vážne dôvody k tomuto kroku viedli, bolo verejnosti jasné až dnes, keď bolo na stránke zverejnené smútočné oznámenie.
Pokuta za mäkčeň
Antonín sa do povedomia širokej verejnosti dostal len nedávno potom, ako jeho prevádzke udelili pracovníci Finančnej správy pokutu 1 500 eur za chýbajúci mäkčeň v slove langoš.
Potom, ako bol prípad medializovaný, strhla sa vlna solidarity, ale aj kritiky. Pobúrená bola verejnosť, ale aj niektorí politici. Stranu daniarom v tomto prípade nechytil ani premiér Robert Fico, ktorý hovoril o "nezmyselnej šikane ľudí" a dokonca sa nechal počuť, že "kompetentné orgány by sa mali ospravedlniť." Ľudia zatiaľ v rámci prejavu solidarity navštevovali prevádzku a zverejňovali fotky aj s chutným jedlom v rukách.
Samotná Finančná správa krátko po prevalení kauzy zverejnila príspevok, v ktorom tvrdila, že na udelenie pokuty boli aj iné dôvody. Prevádzka sa však bránila dokumentom priamo od daniarov, v ktorom sa nič ďalšie okrem chýbajúceho mäkčeňa nespomínalo.
Po pár dňoch nakoniec prezident Finančnej správy Jozef Kiss informoval, že počas interného preverovania zistili, že počas kontroly predajcu langošov v Kvetoslavove došlo k procesnému pochybeniu. Šéf daniarov vysvetli, že zákon síce porušený bol, ale samotná kontrola nebola procesne dotiahnutá tak, ako by v rámci zákona mala byť. S majiteľom sa dokonca v ten deň stretol, aby sa mu za dôsledky, ktoré musel znášať v súvislosti s touto kauzou, ospravedlnil.