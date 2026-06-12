Zamestnaci ministerstva vnútra mali ťažkú nehodu: Žena (†44) zomrela, jej kolega (39) je vo vážnom stave! Išli na služobku

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Na ministerstve vnútra zavládol smútok. Pri tragickej dopravnej nehode zomrela ich zamestnankyňa, ďalší kolega je v kritickom stave v nemocnici. Dvojica bola na služobnej ceste, havarované auto patrilo tiež rezortu.
K ťažkej nehode došlo v stredu večer na diaľnici D1 pri Liptovskom Mikuláši. "Vodička osobného motorového vozidla značky Škoda Superb jazdiaca po diaľnici v smere z Liptovského Mikuláša do Popradu z doposiaľ nezistených príčin narazila do zvodidiel na pravej strane vozovky," uviedla polícia.
Vodička zomrela na mieste. Spolujazdec utrpel zranenia vyžadujúce si prevoz do nemocnice. Na miesto nehody bol prizvaný aj znalec z odboru cestná doprava. Ďalšie okolnosti, ako aj príčina tejto tragickej dopravnej nehody, sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.
Ako sa ukázalo, išlo o služobné vozidlo ministerstva vnútra a dvoch jej zamestnancov - 44 ročnú ženu a 39-ročného muža. Ten bol do nemocnice v liptovskom Mikuláši transportovaný na umelej pľúcnej ventilácii s úrazom hrudníka. Po neodkladnej operácii ho priviedli do nemocnice v Martine, jeho stav však ostával kritický. Informuje o tom TV JOJ.
"Môžeme potvrdiť, že pri tragickej dopravnej nehode išlo o služobné motorové vozidlo ministerstva vnútra. Vo vozidle sa nachádzali dvaja zamestnanci ministerstva, ktorí v čase nehody plnili služobné povinnosti," potvrdil hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.