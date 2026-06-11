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Najnovší PRIESKUM potvrdzuje šokujúci trend pre opozíciu! KDH je mimo parlamentu

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(Zdroj: TASR/Jaroslav Novak, Topky/Ramon Leško, Topky/Vlado Anjel, Getty Images)
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BRATISLAVA - Ak by sa parlamentné voľby konali začiatkom júna, vyhralo by hnutie Progresívne Slovensko so ziskom 19,7 percenta. Na druhom mieste by sa umiestnila strana Smer-SD s podporou 16,4 percenta. Tretím subjektom, ktorý sa drží nad hranicou 10 percent, je hnutie Republika, ktoré by v júni získalo 12,9 percenta.

Vyplýva to z prieskumu agentúry NMS Market Research Slovakia. Nasleduje hnutie SLOVENSKO, ktoré  by získalo 8,3 percenta hlasov, SaS dosiahla podporu na úrovni 7,4 percenta a Hlas-SD len o niečo menej – 7,2 percenta. 

Okolo hranice potrebnej na vstup do parlamentu sa pohybujú Demokrati so ziskom 5,5 percenta. KDH by začiatkom júna získalo podporu 4,8 percenta a Maďarská aliancia by dosiahla 4,5 percenta.

Najnovší PRIESKUM potvrdzuje šokujúci
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 (Zdroj: NMS Market Research Slovakia)

Nasleduje Sme rodina (3,1 percenta), Za ľudí (2,9 percenta), Právo na pravdu (2,7 percenta) a SNS s podporou na úrovni 2,4 percenta.

Deklarovaná volebná účasť je na úrovni 59 percent oprávnených voličov. 

Prepočet na mandáty

Ak sa pozrieme na rozloženie mandátov v NR SR na základe júnového volebného modelu, vyzeralo by nasledovne:

  • PS: 38 mandátov
  • Smer-SD: 32 mandátov
  • Republika: 25 mandátov
  • Hnutie Slovensko: 16 mandátov
  • SaS: 14 mandátov
  • Hlas-SD: 14 mandátov
  • Demokrati: 11 mandátov

Najnovší PRIESKUM potvrdzuje šokujúci
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: NMS Market Research Slovakia)

Prieskum sa konal od 3.6. – 8.6. 2026 na vzorke 1 002 respondentov.

 

Viac o téme: Parlamentné voľbyPrieskuNMS Market Research Slovakia
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