Na Slovensko dorazia búrky: Hrozia prudké lejaky, vietor aj krúpy!

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BRATISLAVA - V utorok od obeda treba na väčšine územia Slovenska počítať s búrkami. Výstrahy pred nimi platia vo všetkých okresoch okrem východnej časti Košického a Prešovského kraja. Na svojom webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
Ústav počíta s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút, s nárazmi vetra s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami.
(Zdroj: shmu.sk)
„Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie,“ varovali meteorológovia.