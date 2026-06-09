Slovensko čaká extrémne počasie: Najskôr dusno, potom BÚRKY... Aj intenzívne! Hrozia KRÚPY a silný vietor

BRATISLAVA - Dnešok sa začne ako typický letný deň, no skončí sa veľmi dynamickým a miestami aj nebezpečným počasím. Do našej oblasti vrcholí prílev horúceho a vlhkého vzduchu od juhozápadu, ktorý vyženie teploty vysoko nad letné hodnoty. Popoludní však situáciu zmení postupujúci studený front a počasie môže byť nebezpečné. Hrozia totiž opäť búrky.
Už od rána bude počasie jasné a rýchlo sa oteplí. Teploty sa počas dňa dostanú na +25 až +30 °C, pričom na juhu Slovenska prekonajú aj hranicu tropických +30 °C. Vzduch však nebude len teplý, ale aj mimoriadne vlhký, čo spôsobí výrazné dusno, píše iMeteo.sk.
Vlhký vzduch znižuje schopnosť tela ochladzovať sa potením, preto bude pocitová teplota vyššia než hodnoty na teplomere. Oblečenie sa bude lepiť na telo a pobyt vonku bude pre mnohých nepríjemný.
Zlom príde popoludní alebo večer
V druhej polovici dňa začne od západu postupovať studený front, ktorý prinesie zmenu počasia. Práve na západnom a severozápadnom Slovensku sa očakávajú prvé búrky, ktoré môžu byť intenzívne. Najpravdepodobnejší scenár počíta s tým, že už po 14:00 h začnú na západe vznikať jednotlivé búrkové bunky. Tie môžu rýchlo zosilnieť a priniesť prívalové dažde, krúpy a silné nárazy vetra Búrky sa budú presúvať smerom na severovýchod a postupne sa spájať do väčších celkov. Za nimi by mal doraziť rozsiahlejší dážď.
Výstrahy pred nimi vydali meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) pre všetky okresy okrem východnej časti Košického a Prešovského kraja. Platia už od 12.00 h do polnoci. Ústav počíta s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút, s nárazmi vetra s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami. „Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie,“ varovali meteorológovia.
Meteorológovia však pracujú aj s druhým variantom. Ten predpokladá, že studený front sa môže oneskoriť a búrky sa vytvoria až v podvečer. V takom prípade by sa sformovala súvislá línia búrok, pri ktorej by bol najvýraznejším sprievodným javom silný vietor. Tento scenár by priniesol o niečo slabšie búrky než prvá možnosť.
Presný vývoj bude závisieť od toho, ako rýchlo sa vzduch nad Slovenskom prehrieva a ako sa bude studený front pohybovať. Jasnejšie bude okolo poludnia, keď budú k dispozícii aktuálne merania atmosféry.