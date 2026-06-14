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Od realitného magnáta až po Biely dom: Donald Trump oslavuje životné jubileum

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Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci)
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TASR

NEW YORK - Donald Trump, americký podnikateľ a súčasný 47. prezident Spojených štátov amerických, oslávuje v nedeľu 14. júna 80 rokov. Je prvý prezident v modernej histórii USA, ktorý pred svojím prvým nástupom do úradu nezastával žiadnu volenú politickú či vyššiu vojenskú funkciu. Do Bieleho domu vstúpil priamo z pozície realitného magnáta a mediálnej osobnosti s dlhoročnou podnikateľskou stopou.

Donald John Trump sa narodil 14. júna 1946 v newyorskej štvrti Queens ako štvrté z piatich detí Freda a Mary Anne (rodenej MacLeodovej) Trumpovcov. Jeho prarodičia z otcovej strany boli nemeckí emigranti (priezvisko Drumpf), ktorí sa prisťahovali do Spojených štátov v roku 1885 a zmenili si priezvisko na Trump.

Mladý Donald vyrastal v zámožnej rodine, kde sa už od útleho veku stretával s princípmi podnikania. Jeho otec Fred Trump bol známy realitný developer a matka sa venovala filantropii. Keď mal 13 rokov, rodičia ho poslali na vojenskú akadémiu v New Yorku s nádejou, že škola usmerní jeho energiu pozitívnym smerom. Na škole sa Trumpovi darilo - bol výborný študent i športovec, akadémiu reprezentoval v americkom futbale aj v basketbale. V roku 1964 sa prihlásil na Fordhamskú univerzitu, odkiaľ prešiel po dvoch rokoch na Whartonovu školu Pensylvánskej univerzity, ktorú v roku 1968 absolvoval s titulom z ekonómie.

Už počas vysokej školy sa Donald Trump aktívne zapájal do otcovho realitného podniku. Po absolvovaní univerzity v roku 1968 sa naplno pripojil k rodinnej firme Trump Management, ktorá sa špecializovala na výstavbu a správu bytových domov pre strednú triedu v brooklynských a queenských štvrtiach.

Ako mladý dravec ovládol Manhattan

V roku 1971 prevzal kontrolu nad spoločnosťou a premenoval ju na The Trump Organization. Svoju podnikateľskú pozornosť postupne presunul z okrajových častí New Yorku na projekty v centre Manhattanu.

Medzi jeho najvýznamnejšie realizácie z tohto obdobia patrí renovácia hotela Commodore na Grand Hyatt Hotel v roku 1980. O tri roky neskôr, v roku 1983, otvoril 58-poschodový mrakodrap Trump Tower na Piatej avenue, ktorý sa stal hlavným sídlom jeho spoločnosti. V roku 1986 dokončil aj rekonštrukciu verejného klziska Wollman Rink v Central Parku.

Donald Trump
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Donald Trump  (Zdroj: SITA)

Koncom 80. rokov a počas 90. rokov sa portfólio spoločnosti The Trump Organization rozšírilo aj do ďalších odvetví vrátane prevádzky kasín v Atlantic City a budovania golfových stredísk. Neskôr pribudli aj ďalšie výškové budovy, napríklad Trump World Tower na Manhattane. Okrem realitného biznisu sa Donald Trump angažoval aj v zábavnom priemysle. Od roku 1996 vlastnil licencie na medzinárodné súťaže krásy Miss Universe a Miss USA.

Jeho popularita výrazne vzrástla najmä vďaka televíznej reality šou The Apprentice (Učeň), ktorú moderoval a spoluprodukoval v rokoch 2004 - 2015. Dvakrát bol za ňu nominovaný na cenu Emmy - v rokoch 2004 a 2005. Pomohol si aj ako autor viacerých predávaných kníh, v ktorých radí, ako dosiahnuť úspech v živote a v podnikaní. Jeho kniha Umenie urobiť dohodu (2016) sa stala nielen knihou roka, ale aj klasikou v literatúre o podnikaní. Vďaka týmto širokým aktivitám jeho majetok dosiahol miliardovú hodnotu.

Podnikateľskú kariéru Donalda Trumpa však sprevádzali aj finančné ťažkosti. V 90. rokoch a po roku 2000 podali viaceré jeho hotelové a kasínové projekty návrh na vyhlásenie bankrotu, čo si vyžiadalo reštrukturalizáciu dlhov.

Šokujúci vstup do politiky

Po desaťročiach v podnikaní sa Donald Trump rozhodol vstúpiť do politiky. Svoju kandidatúru na prezidenta USA oznámil 16. júna 2015. Zvíťazil v republikánskych primárkach a v novembri 2016 zvíťazil nad demokratickou kandidátkou Hillary Clintonovou. Jeho kampaň niesla heslo „Make America Great Again“ (Urobme Ameriku znova veľkou) a po nástupe do funkcie sa tento cieľ snažil presadzovať prostredníctvom politiky „America first“ (Amerika na prvom mieste).

Oficiálne sa 45. prezidentom USA stal 20. januára 2017. Počas prvého funkčného obdobia (2017 - 2021) presadil rozsiahlu daňovú reformu, menoval troch sudcov Najvyššieho súdu a inicioval opätovné prerokovanie viacerých obchodných dohôd. Ako tretí prezident v histórii Spojených štátov však čelil hrozbe odvolania z funkcie. Takzvaný proces impeachmentu však neprešiel cez republikánsku väčšinu v Senáte.

Medzi jeho zahraničnopolitické aktivity patrili Abrahámovské dohody, ktoré normalizovali vzťahy medzi Izraelom a viacerými arabskými štátmi. Významným prvkom jeho politiky bola snaha o výstavbu múru na hranici s Mexikom.

Útok na Kapitol a krvavý atentát v Pensylvánii

Po prehre vo voľbách v roku 2020 s Joeom Bidenom nasledovali udalosti zo 6. januára 2021, keď dav jeho priaznivcov vnikol do budovy Kapitolu vo Washingtone. Trump počas celého úradovania svojho soka výsledky volieb spochybňoval ako zmanipulované. Od odchodu z prezidentského úradu naďalej v Republikánskej strane dominoval.

Počas predvolebnej kampane v roku 2024 bol na Trumpa na mítingu v Pensylvánii 13. júla spáchaný atentát, keď 20-ročný Thomas Matthew Crooks zasiahol poloautomatickou puškou hornú časť jeho pravého ucha. O necelý týždeň neskôr, na záver zjazdu republikánov v meste Milwaukee, Trump oficiálne prijal nomináciu Republikánskej strany za jej kandidáta do novembrových prezidentských volieb.

Od realitného magnáta až
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 (Zdroj: TASR/AP)

Návrat do Bieleho domu

Po štvorročnej prestávke sa opäť uchádzal o prezidentský úrad a vo voľbách v roku 2024 zvíťazil. Dňa 20. januára 2025 Donalda Trumpa inaugurovali ako 47. prezidenta Spojených štátov amerických. Stal sa tak druhým v histórii USA, ktorý zastáva tento úrad v dvoch na seba nenadväzujúcich funkčných obdobiach (po Groverovi Clevelandovi v 19. storočí).

Sudca Juan Merchan 10. januára 2025 v New Yorku, teda len desať dní pred inauguráciou, rozhodol o tom, že Donald Trump je vinný v kauze falšovania finančných záznamov, aby zakryl podplácanie bývalej pornoherečky Stormy Daniels, avšak za tento skutok nebude potrestaný. Trump sa tak stal prvým americkým prezidentom, ktorý sa ujal úradu s tým, že ho súd predtým uznal za vinného z trestného činu. Prezident vinu popiera a proces označil za „politický hon na čarodejnice“.

Jeho súčasný mandát sa zameriava na politiku „America First“ (Amerika je na prvom mieste) s dôrazom na posilnenie domácej ekonomiky, bezpečnosti hraníc a energetickej nezávislosti. Významným míľnikom tohto obdobia sú prípravy na oslavy 250. výročia vyhlásenia nezávislosti USA, ktoré pripadajú na 4. júla tohto roku a nesú názov „Freedom 250“.

Tri manželstvá a výrazná stopka z východnej Európy

Trump je druhý najstarší úradujúci prezident v histórii USA, tesne za svojím predchodcom Joeom Bidenom. Jeho súčasný mandát vyprší 20. januára 2029, keď bude mať 82 rokov. Ak ho zavŕši, stane sa najstarším prezidentom, ktorý dokončil funkčné obdobie v Bielom dome.

Donald Trump bol v rokoch 1977 až 1992 ženatý s Ivanou Zelníčkovou, bývalou československou lyžiarkou, ktorá sa stala neskôr modelkou v New Yorku. Spolu majú dvoch synov Donalda (1977) a Erica (1984) i dcéru Ivanku (1981). Jeho druhou manželkou bola v rokoch 1993 - 1999 americká herečka Marla Maplesová - z tohto manželstva sa narodila dcéra Tiffany (1993). Od roku 2005 je ženatý so Slovinkou Melaniou (Knavsovou), s ktorou má syna Barrona (2006).

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