APOKALYPSA po búrke! VIDEO Hrozivé zábery z obce, desiatky domov ostali v troskách!

KOMENDA - Búrky zasiahli v stredu (10. 6.) viaceré európske krajiny, Slovensko nevynímajúc. To, čo sa ale udialo v Slovinsku, je akoby z apokalyptického zlého sna. Supercela poškodila viac než 150 budov, spôsobila rozsiahle výpadky elektriny a zdevastovala poľnohospodárske plodiny.
Supercela sa presúvala zo západu na východ a zasiahla najmä sever krajiny. Najhoršie dopadla obec Komenda, kde vietor strhával strechy, rúcal múry a lámal elektrické vedenia, píše portál Slovenia Times. Viac než sto budov utrpelo vážne konštrukčné poškodenia. „Škody sú obrovské, najmä v dedinách Nasovče, Breg, Klanec, Potok a časti Komendy,“ uviedol starosta Jurij Kern. „Nejde len o strechy – mnohé múry domov sú na pokraji zrútenia a opravy budú veľmi rozsiahle,“ dodal.
Hoci neboli hlásené obete na životoch, zahynulo množstvo hydiny v zrútených hospodárskych objektoch a komerčných kurínoch. Miestne úrady zároveň upozorňujú, že obnovu infraštruktúry a opravy budov bude komplikovať nedostatok stavebných materiálov po nedávnych záplavách v susedných regiónoch.
Záchranné zložky nasadili generátory, aby obnovili dodávku elektriny do škôl, škôlok a verejných budov. Na mapovanie škôd využili aj špeciálne vozidlá a drony. Miestne úrady odhadujú škody na desiatky miliónov eur. Vláda prisľúbila pomoc – finančnú aj administratívnu, aby sa urýchlilo poskytovanie podpory postihnutým obciam.
Poľnohospodárske straty na východe krajiny
Ako sa systém presúval na východ, krúpy zasiahli regióny Dolné Podravje a Štajersko. V meste Ptuj hlásil Inštitút pre poľnohospodárstvo katastrofálne škody na semennej banke.
„Krúpy zničili veľkú časť semenných plodín pôvodných slovinských odrôd,“ upozornil Blaž Germšek z Inštitútu. „Najviac utrpel cesnak – opäť sa ukázalo, že tam, kde máme ochranné siete, úroda zostala nedotknutá,“ dodal.
V oblasti Haloze, známej vinohradníckej produkciou, krúpy síce neboli veľké, no ich množstvo zničilo úrodu. „Sme prakticky bez hrozna na tento rok,“ povedal Blaž Brodnjak, ktorého rodina vlastní vinicu v regióne.
Záplavy a zosuvy pôdy
Búrka spôsobila aj bleskové povodne a zosuvy pôdy v údolí Savinja a regióne Koroška. Stovky domácností zostali bez elektriny. Cesty medzi Podlehnikom a Rogatcom museli úplne uzavrieť – v obci Žetale sa zosunulo viac než 50 svahov po tom, čo v priebehu pár hodín spadlo vyše 100 litrov dažďa na meter štvorcový.
V Koprivnej museli záchranári evakuovať obyvateľov spod hrádze horského potoka, ktorá hrozila pretrhnutím. Jednotky civilnej ochrany rozmiestnili tisíce vriec s pieskom na ochranu domov a kritickej infraštruktúry vrátane miestnej lekárne v Slovenj Gradeci.