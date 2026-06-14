Život v paláci v podnájme: Emília Vášáryová býva na najluxusnejšej adrese v centre hlavného mesta!

BRATISLAVA - Dvanásť rokov po smrti milovaného manžela urobila Emília Vášáryová jedno z najťažších rozhodnutí svojho života. Legendárna herečka sa rozlúčila s rodinným domom pri bratislavskom Slavíne, plným spomienok na spoločné roky s Milanom Čorbom (†72), a presťahovala sa do jednej z najluxusnejších adries v centre Bratislavy.
Prvá dáma slovenského filmu a divadla Emília Vášáryová sa na sklonku minulého roka rozhodla pre radikálnu životnú zmenu. Dom, v ktorom po smrti manžela Milana Čorbu (†72) zostala sama, bol pre ňu čoraz prázdnejší a zároveň zbytočne veľký. Namiesto vily so záhradou si preto zvolila bývanie v byte priamo v historickom centre hlavného mesta.
Ako sa podarilo zistiť týždenníku Plus 7 Dní, novým domovom Vášáryovej sa stal prestížny Palác Motešických. Herečku sa viackrát podarilo zachytiť pri odchode z reprezentatívneho vstupu historickej budovy, ktorá patrí medzi najvyhľadávanejšie rezidenčné adresy v Bratislave. Podľa dostupných informácií však nejde o nehnuteľnosť v jej vlastníctve – luxusný apartmán si má prenajímať.
Samotná herečka už pred časom priznala, že sťahovanie pre ňu nebolo jednoduché. Najväčšou výzvou bolo rozlúčiť sa s množstvom vecí, ktoré počas života nazbierala. „Určite som musela presťahovať moje knihy, z ktorých som urobila striktný, dobrý výber. Podarilo sa mi presťahovať niektoré kvety z mojej záhrady. Nie ku mne, ale tým, že som im urobila ďalší nový domov,“ prezradila.
Vášáryová zároveň priznala, že moderné trendy jej príliš nevoňajú. Pri zariaďovaní nového bývania preto musela robiť aj kompromisy. „Nemám rada všetky tieto nové veci. Nemám rada čierne kuchyne a čierne chladničky. To je taká vec, s ktorou teraz v novom byte úporne bojujem. Ja som radšej v konzervatívnych veciach a tie moderné novoty k životu vôbec nepotrebujem,“ povedala otvorene.
Palác Motešických pritom nie je obyčajnou adresou. Historická budova stojí len pár krokov od Slovenského národného divadla a patrí medzi národné kultúrne pamiatky. Jej korene siahajú až do 19. storočia, keď ju dala postaviť barónska rodina Motešických. Kedysi sa v jej priestoroch stretávala uhorská aristokracia, fungovalo tu kasíno magnátov aj jazdecký klub. Po náročnej sedemročnej rekonštrukcii sa z paláca stal exkluzívny rezidenčný komplex s iba 22 luxusnými apartmánmi. Obyvateľom ponúka služby vrátnika, bezbariérový prístup a predovšetkým jedinečnú atmosféru historickej budovy v srdci Bratislavy.
Pre Vášáryovú tak presťahovanie znamená úplne novú životnú kapitolu. Po desaťročiach strávených v dome obklopenom zeleňou dnes býva len pár krokov od pulzujúceho centra mesta. Hoci sa vzdala záhrady, získala komfort, prestížnu adresu a nový začiatok na mieste, kde sa história stretáva s luxusom.
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