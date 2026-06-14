Tragédia na ceste medzi obcami: Auto narazilo do stromu, vodič nemal šancu prežiť

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ČEREŠŤ - Vodič osobného vozidla dnes zomrel pri nehode medzi Třeští a Panenskou Rozsíčkou na Jihlavsku. Z neznámych príčin zišiel mimo cesty a narazil do stromu, informovala dnes novinárov hovorkyňa polície Dana Čírtková.
Nehoda sa stala o 8:50 na prvom nástupišti stanice. "Vodič utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Na mieste zasahujú všetky zložky integrovaného záchranného systému," uviedla Čírtková.
Podľa predbežných policajných štatistík zomrelo tento rok na cestách Vysočiny desať ľudí.