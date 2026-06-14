AKTUÁLNE Opitý vodič na východe zdemoloval záhradu a ťažko zranil ženu: Zasahovať musel vrtuľník!

ČIERNA LEHOTA – Rožňavskí policajti aktuálne dokumentujú následky vážnej dopravnej nehody, ktorá sa odohrala v obci Čierna Lehota. Vodič pod vplyvom alkoholu nezvládol riadenie, vyletel z cesty a s autom skončil v záhrade rodinného domu. Nehoda si vyžiadala jednu ťažko zranenú osobu, ktorá s jeho jazdou nemala nič spoločné.
Podľa doterajších informácií opitý vodič nad svojím vozidlom stratil kontrolu a v plnej rýchlosti prerazil oplotenie rodinného domu. V záhrade sa v tom čase nachádzala žena, ktorá pri nehode utrpela vážne zranenia. Do nemocnice v Košiciach bola transportovaná letecky. Vodič mal po nehode z miesta odísť, následne sa však vrátil späť.
„Policajti u vodiča vykonali dychovú skúšku s výsledkom 0,59 mg/l alkoholu v dychu, čo predstavuje viac ako 1,2 promile. Vodič bol na mieste obmedzený na osobnej slobode. Okolnosti dopravnej nehody a miera zavinenia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ informovala polícia na sociálnej sieti.