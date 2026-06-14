Rozhorčená žena: Drahú dovolenku jej úplne zničili! Hotel bol súčasťou domova seniorov s hlučnými ľuďmi

LONDÝN - Britka si zaplatila all inclusive pobyt v Tunisku pre celú rodinu a tešila sa na oddych pri mori. Po príchode ju však čakalo nepríjemné prekvapenie. Podľa jej slov hotel zároveň ubytovával klientov domova sociálnych služieb, o čom sa pred rezerváciou nikde nedozvedela.
Luxusný pobyt mal byť rodinným zážitkom
Tracy Haslamová z britského Boltonu vycestovala do Tuniska 12. apríla spolu s dvoma dcérami a šiestimi vnúčatami. Za dovolenku pre deväť ľudí zaplatila približne 4 700 eur a očakávala štandardný pobyt v štvorhviezdičkovom rezorte.
Krátko po príchode si však všimla nezvyčajne vysoký počet starších ľudí na invalidných vozíkoch, ktorých sprevádzal personál.
Keď sa na recepcii zaujímala o svoju batožinu, spýtala sa aj na prítomnosť seniorov v areáli hotela. Odpoveď ju zaskočila.
Manažér jej prezradil nečakanú informáciu
Päťdesiatdvaročná žena tvrdí, že manažér jej následne potvrdil, že časť rezortu slúži aj ako zariadenie pre seniorov.
Podľa jej slov sa klienti domova pohybovali po areáli počas celého dňa a personál ich pravidelne prevážal okolo bazénov či oddychových zón.
Tracy si situáciu začala natáčať a neskôr podala sťažnosť cestovnej spoločnosti Loveholidays.
„Keby som to vedela, nikdy by som hotel nevybrala“
Matka troch detí tvrdí, že rozhodujúci problém nebol v samotnej prítomnosti starších ľudí, ale v tom, že o tejto skutočnosti nebola vopred informovaná. „Mojou najväčšou výhradou je práve to, že hotel bol prepojený s domovom sociálnych služieb. Keby som to vedela, nikdy by som si tento hotel nevybrala,“ uviedla.
Zdôraznila, že nechce nikoho diskriminovať. „Nie som proti starším ľuďom, ale niektorí klienti boli hluční a často sa sťažovali alebo nahlas rozprávali, keď prechádzali okolo nás. Nemyslím si, že je to vhodné prostredie pre deti.“
Spoločnosť spočiatku odmietla odškodnenie
Po návrate sa obrátila na spoločnosť Loveholidays, cez ktorú si pobyt rezervovala.
Podľa Tracy jej zástupca firmy najskôr oznámil, že hotely si samostatne určujú, koho budú ubytovávať, a spoločnosť do toho nemôže zasahovať.
Zároveň mala dostať informáciu, že predložené dôkazy nestačia na priznanie finančnej kompenzácie.
Hotel stiahli z ponuky
Situácia sa však neskôr zmenila. Loveholidays následne uviedla, že až po sťažnosti klientky zistila, že časť rezortu je určená aj pre klientov zariadenia sociálnej starostlivosti.
Spoločnosť preto hotel dočasne vyradila zo svojej ponuky a začala preverovať okolnosti s poskytovateľom ubytovania. Nakoniec Tracy poskytla ospravedlnenie a vrátila plnú sumu za ubytovanie.
„Bola to veľmi zvláštna skúsenosť“
Britka priznáva, že niekomu by podobná situácia nemusela prekážať, ona sa však cítila oklamaná. „Bolo nás deväť a o tú dovolenku sme už prišli. Nikto nám ten čas nevráti.“
„Pripadá mi zvláštne, že hotel nemusí uvádzať, akú klientelu ubytováva. Domov sociálnych služieb s množstvom klientov, ktorí okolo vás prechádzajú každých pár minút, je niečo, čo by som na dovolenke nečakala,“ povedala.
Dodala, že často cestuje a pri výbere hotelov si potrpí na kvalitu. „Mám rada pekné hotely a na štvorhviezdičkové zariadenie to bolo podľa mňa veľké sklamanie.“
Spoločnosť sa ospravedlnila
Loveholidays napokon priznala, že skúsenosť klientky nezodpovedala štandardu, ktorý spoločnosť očakáva.
„Je nám veľmi ľúto, že pobyt pani Haslamovej a jej rodiny v Tunisku nesplnil naše obvyklé štandardy. Situáciu preverujeme s poskytovateľom ubytovania a hotel sme počas vyšetrovania stiahli z predaja,“ uviedol hovorca spoločnosti.
Firma zároveň potvrdila, že klientke ponúkla plnú refundáciu nákladov na ubytovanie.