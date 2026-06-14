Opitý vodič zdemoloval zastávku aj stĺp osvetlenia: Nafúkal viac ako 1,2 promile! Skončil v putách

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)
NOVÝ RUSKOV - Polícia v obci Nový Ruskov v okrese Trebišov dokumentuje nehodu, pri ktorej vodič osobného motorového vozidla narazil do autobusovej zastávky a následne aj do dreveného stĺpa verejného osvetlenia. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
Policajti vodiča na mieste podrobili dychovej skúške s výsledkom viac ako 1,2 promile. „Pri udalosti nedošlo k zraneniu osôb. Vodič lekárske ošetrenie odmietol,“ uvádza polícia s tým, že muža obmedzili na osobnej slobode. Dopravnú nehodu dokumentuje oddelenie dopravných nehôd v Trebišove.
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)