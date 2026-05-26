Andrej Danko pení: Poslanec SaS mal pošpiniť meno jeho priateľky a vyhrážať sa kontrolou

BRATISLAVA – Atmosféra v Národnej rade SR opäť poriadne zhustla. V centre najnovšieho škandálu sa ocitol podpredseda parlamentu a šéf SNS Andrej Danko, ktorý ostro vystúpil proti poslancovi za stranu SaS Tomášovi Szalayovi. Danko tvrdí, že opozičný poslanec v pléne bezprecedentne zaútočil na jeho priateľku, pošpinil jej meno a dokonca sa mal vyhrážať cielenými kontrolami z Bratislavskej župy. Predseda národniarov žiada okamžité ospravedlnenie.
Celý incident podľa slov Andreja Danka prepukol počas prebiehajúcej schôdze parlamentu a súvisí s prejednávaným zákonom, ktorý mal podľa kritikov poškodiť kozmetické salóny. Práve v tejto súvislosti mal Tomáš Szalay (SaS) označiť Dankovu partnerku za iniciátorku blokovania tohto legislatívneho návrhu.
„Chcem verejne vyhlásiť, že sa mi poslanec Szalay v sále vyhrážal kontrolami zo župy vo vzťahu k mojej priateľke, aby tento zákon nebol bombardovaný,“ vyhlásil šéf SNS Danko pred novinármi počas prebiehajúcej schôdze parlamentu.
Zároveň rázne odmietol, že by on alebo jeho partnerka mali akékoľvek obchodné či lobistické záujmy v oblasti kozmetických služieb. „Nemám žiadne obchodné aktivity v kozmetických salónoch. Ale zákon, ktorý bol lobisticky pripravený podľa sľubu ministra zdravotníctva, bude stiahnutý,“ doplnil Danko a dodal, že legislatíva sa tak či tak minula účinku.
Považuje to za obrovskú hanbu a žiada vyhadzo
Predseda SNS nešetril tvrdými slovami na adresu liberálov z SaS, ktorí podľa neho v tomto prípade nepochopiteľne držali basu s koaličným návrhom. „Považujem za obrovskú hanbu politickej strany SaS, ktorá tento zákon zaujímavo s koalíciou podporila, aby sa mi poslanec v NR SR, ktorý pracuje na župe, vyhrážal, že pošle kontrolu do kozmetického salónu, ktorý nemá nič s týmto zákonom ani s činnosťou, ktorá mala byť kontrolovaná,“ hromžil Danko.
Konflikt však nenechal len v rovine slovných výmen. Andrej Danko prešiel do ofenzívy a oficiálne vyzval stranu SaS, aby sa mu za správanie svojho poslanca ospravedlnila. Zároveň adresoval tvrdú výzvu predsedovi Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Jurajovi Drobu (SaS). Žiada od neho, aby Tomáša Szalaya, ktorý na župe pôsobí ako hlavný lekár, okamžite zbavil tejto funkcie.