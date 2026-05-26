Ohnisko pseudomoru hydiny v Česku zasahuje aj Slovensko: Veterinári nariaďujú opatrenia

BRATISLAVA - V Českej republike bolo potvrdené ohnisko Newcastleskej choroby (pseudomoru hydiny) v domácom chove vtákov držaných v zajatí v oblasti Brumov-Bylnice. Keďže 10-kilometrové pásmo dohľadu zasahuje aj na územie Slovenska, česká Štátna veterinárna správa informovala slovenské orgány v súlade s európskou legislatívou. Uviedla to na sociálnej sieti Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR.

Na situáciu podľa ŠVPS okamžite reagovali aj príslušné regionálne veterinárne a potravinové správy Púchov a Trenčín, ktoré nariaďujú potrebné opatrenia voči chovateľom vtáctva, obciam aj poľovným združeniam v dotknutom území. Takáto cezhraničná komunikácia je podľa slovenských veterinárov bežnou súčasťou spolupráce členských štátov EÚ pri nákazách kategórie A.

ŠVPS dodala, že za posledného pol roka Slovensko podobne komunikovalo so susednými krajinami aj pri viacerých ohniskách aviárnej influenzy (vtáčej chrípky, pozn. TASR), keď ochranné pásma zasahovali do Českej republiky, Poľska, Maďarska či Rakúska. Cieľ je vždy rovnaký - rýchla výmena informácií a účinné opatrenia na ochranu zdravia zvierat a prevenciu ďalšieho šírenia nákazy.

