Minister životného prostredia Taraba po rokovaní s Ficom a Dankom: Je pripravený ABDIKOVAŤ!

BRATISLAVA - Ak sa medzi koaličnou SNS a jej nominantom, ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, neobnoví politická dôvera do konca septembra 2026, na úrovni ministra a podpredsedu vlády dôjde k personálnej zmene. Po pondelkovom stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov to vyhlásil slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) s tým, že si želá obnovenie tejto dôvery i vnútorne stabilného partnera v koalícii. Minister životného prostredia na najnovší vývoj udalostí reagoval slovami, že sám navrhol, že ak by nemala do konca septembra vzniknúť dohoda medzi ním a SNS, abdikuje.
Líder koaličnej SNS Danko po pondelkovom zasadnutí koaličnej rady novinárom povedal, že trvá na odvolaní ministra životného prostredia Tarabu. V utorok chce premiérovi doručiť oficiálny návrh na jeho odvolanie. Zároveň podotkol, že politika je aj o kompromisoch. S Tarabom si podľa jeho slov vymenili a akceptovali viaceré argumenty a snažia sa nájsť konštruktívne riešenie. Situáciu chcú politicky vyriešiť v priebehu týždňa. Danko zároveň deklaroval, že chod Národnej rady SR bude bezproblémový.
„Musím rešpektovať, že rezort životného prostredia je rezort, ktorý podľa koaličnej zmluvy patrí pod politickú kontrolu SNS. A pán Taraba je nominantom Slovenskej národnej strany. Rovnako musím rešpektovať, pretože pacta sunt servanda, zmluvy sa musia rešpektovať, že podľa koaličnej dohody platí, ak požiada koaličný partner o výmenu svojho nominanta v rezorte, ktorý má pod politickou kontrolou, podľa koaličnej zmluvy, hoci nie je nad Ústavou SR, má predseda vlády povinnosť predložiť návrh prezidentovi na takúto zmenu,“ uviedol dnes premiér Robert Fico.
Taraba je podľa neho dobrý minister. Po oficiálnom doručení návrhu na Tarabove odvolanie zo strany predsedu SNS Andreja Danka bude stáť pred morálnou dilemou, ako sa zachovať.
Taraba je pripravený abdikovať
Minister životného prostredia na dnešný vývoj reagoval videom zverejneným na sociálnej sieti, v ktorom tvrdí, že pripravený podať demisiu, ak s SNS do konca septembra nenájdu dohodu na politickom fungovaní. „Na výkon takejto dôležitej pozície je potrebná podpora vládnej koalície. Budeme mať stretnutia v budúcich dňoch, kde sa budeme snažiť tento prienik nájsť. V opačnom prípade platí, čo som povedal,“ vyhlásil.
Dnešné stretnutie sa podľa jeho slov odohralo v konštruktívnej atmosfére. „Predovšetkým chcem oceniť, že nezazneli nejaké výhrady, čo sa týka profesionálneho riadenia rezortu a výsledkov práce. Stojím si za prácou ministerstva, kedykoľvek som pripravený skladať účty,“ povedal.
"Pre fungovanie na takomto rezorte je potrebné, aby tam bol nejaký súzvuk. Preto aj z mojej strany padol návrh, že v prípade, že sa nepodarí nájsť zhoda či prenik, aby aj SNS mala pocit, že ich politické zastúpenie je primerané, tak sám som navrhol, že ak by takáto dohoda nemala do konca septembra vzniknúť, úplne logicky abdikujem," odkázal.