Menštruácia je stále tabu: Nový prieskum ukázal, koľko ľudí má problém o nej hovoriť

Až 58 % Slovákov si myslí, že by sa o menštruácii malo hovoriť v spoločnosti, no zároveň štvrtina ľudí je proti rozhovorom o tejto téme. Stigma sa prejavuje aj v každodenných situáciách: až 76 % menštruujúcich osôb sa aspoň raz vyhlo aktivitám zo strachu pred škvrnou na oblečení, 64 % zažilo menštruačnú škvrnu na verejnosti a 72 % menštruujúcich osôb aspoň raz schovávalo menštruačnú potrebu pri chôdzi na toaletu. Ukazuje to nový online prieskum o Verejnom vnímaní menštruácie a menštruačnej stigmy, realizovaný na vzorke 2 031 respondentov*.
Pri príležitosti Dňa menštruačného zdravia, ktorý si pripomíname 28. mája, Tesco spolu s partnermi upozorňuje, že dôstojná menštruácia nie je len otázkou dostupnosti hygienických potrieb, ale aj vzdelávania, otvorenej komunikácie a odstraňovania hanby spojenej s prirodzenou súčasťou života.
K Iniciatíve za dôstojnú menštruáciu v máji tohto roka pribudlo šesť nových členov – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, časopis na ukončenie bezdomovectva Nota bene, prieskumná agentúra NMS Market Research, občianske združenie Za ruku, Základná škola v Malcove a organizácia na podporu žien Trust Women. Iniciatíva tak aktuálne združuje už 36 organizácií a inštitúcií z verejného, súkromného aj neziskového sektora.
„Menštruácia sa aj v dnešnej dobe príliš často spája s hanbou, skrývaním alebo mlčaním. Aj preto považujeme za dôležité podporovať nielen dostupnosť menštruačných potrieb, ale aj otvorenú diskusiu a vzdelávanie. V Tescu vnímame dôstojnú menštruáciu ako otázku rešpektu a základnej ľudskej dôstojnosti. Teší nás, že Iniciatíva za dôstojnú menštruáciu sa rozrastá a spája partnerov z rôznych oblastí, pretože iba spoločným úsilím dokážeme meniť postoje aj reálnu dostupnosť pomoci,“ hovorí Katarína Pšenáková, riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku.
Tesco zároveň pokračuje v projekte Cyklus pomoci, ktorý spustilo v marci tohto roka. Z každého zakúpeného produktu vlastnej značky menštruačných potrieb Pro Formula daruje 0,10 eura na podporu dôstojnej menštruácie v jednotlivých krajoch Slovenska. Partnerom projektu a distribútorom pomoci je občianske združenie InTYMYta, ktoré podporu adresne smeruje školám, detským domovom, zdravotným zariadeniam, komunitným centrám a ďalším organizáciám, kde je pomoc najviac potrebná.
Projekt nadväzuje na predchádzajúce kroky Tesca v oblasti dostupnosti menštruačných potrieb. Reťazec už v roku 2024 znížil cenu menštruačných produktov vlastnej značky o hodnotu DPH, vďaka čomu zákazníčky ušetrili 215-tisíc eur. Cieľom aktuálneho projektu je posunúť pomoc ešte bližšie k tým, ktorí čelia menštruačnej chudobe, nedostatku informácií alebo nedostatočnému hygienickému zázemiu.
Podľa InTYMYty však problémom nie je len nedostatok menštruačných potrieb, ale aj spôsob, akým spoločnosť reaguje na bolesť, diskomfort alebo negatívne pocity spojené s menštruáciou. Prieskum ukázal, že až 27 % menštruujúcich osôb aspoň raz zažilo zosmiešnenie kvôli menštruačným bolestiam alebo PMS (predmenštruačný syndróm). Aspoň raz v živote zažilo negatívny komentár alebo vtip kvôli menštruácii až 41 % opýtaných.
„Keď menštruujúce osoby hovoria o bolesti, únave, psychickej nepohode alebo inom diskomforte, ich okolie to často zľahčuje. Vety ako ‚to je normálne‘ alebo ‚tak to máme všetky‘ môžu pôsobiť nevinne, ale v skutočnosti prehlbujú pocit hanby a osamelosti. Pre mnohé osoby menštruácia neznamená len každomesačnú nepríjemnosť, ale reálnu zdravotnú, pracovnú či sociálnu prekážku. Aj preto viaceré krajiny začínajú uznávať menštruáciu ako dôvod na podporu v práci, napríklad Španielsko zaviedlo platené voľno pri závažných menštruačných bolestiach a ochoreniach. Destigmatizácii menštruácie pomáha najmä edukácia, otvorený a inkluzívny jazyk a spolupráca, akú buduje aj Iniciatíva za dôstojnú menštruáciu,“ hovorí Natália Blahová, spoluzakladateľka Dôstojnej menštruácie z o. z. InTYMYta a koordinátorka Iniciatívy za dôstojnú menštruáciu.
Nový prieskum zároveň ukazuje, že verejnosť vníma potrebu lepšieho vzdelávania. Až 87 % populácie tvrdí, že zdrojom informácií o menštruácii pre deti by mali byť rodičia, 74 % považuje za dôležitých zdravotníkov a 70 % si myslí, že o menštruácii by sa malo hovoriť aj s chlapcami. Zároveň 55 % populácie tvrdí, že lepšie vzdelávanie na školách by pomohlo znížiť menštruačné tabu, a 51 % vníma potrebu viac otvorených rozhovorov v rodinách.
Práve edukácia patrí medzi kľúčové ciele Iniciatívy za dôstojnú menštruáciu. Iniciatíva vznikla v marci 2025 s cieľom edukovať o menštruačnej chudobe, destigmatizovať menštruáciu a podporovať konkrétne kroky, ktoré znižujú dosahy menštruačného vylúčenia. Jej iniciátormi sú Tesco, občianske združenie InTYMYta a Banskobystrický samosprávny kraj. Dnes má už 36 členov a aktívne prepája samosprávy, štátne inštitúcie, školy, neziskové organizácie aj súkromný sektor.
*Pozn.: Online prieskum o verejnom vnímaní menštruácie a menštruačnej stigmy bol realizovaný v National Sample SK na reprezentatívnej vzorke slovenskej populácie 2 031 respondentov počas novembra 2026 v spolupráci s NMS Market Research Slovakia a Iniciatívou za dôstojnú menštruáciu, finančne ho podporila Nadácia Tesco.
