Danko otvorene: Vládu nepoložíme, ani keby premiér Tarabu neodvolal! Plánujeme stretnutie

BRATISLAVA - Koaličná SNS vládnu koalíciu nepoloží, ani keby predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) na jej žiadosť neodvolal jej nominanta, ministra životného prostredia, Tomáša Tarabu. Predseda národniarov a podpredseda parlamentu Andrej Danko sa chce s Tarabom stretnúť v piatok (29. 5.) na pracovnom obede. Oficiálny návrh na odvolanie svojho ministra medzitým doručili Ficovi. Danko to uviedol v utorok v Národnej rade SR.
Predseda SNS zároveň poznamenal, že od premiéra očakáva, že dodrží svoje slovo a ak sa situácia nevyrieši do konca septembra, Taraba už ministrom nebude. „Ja verím, že 30. september nebol špekulatívny termín, že to bol termín, ktorý je dohodnutý seriózne. A uvidíme, budeme sa o tom rozprávať 30. septembra a vtedy vieme vyhodnotiť, čo sa stalo, ako sa dialo a či to bolo dodržané,“ uviedol Danko.
Návrh na odvolanie by podľa neho mal mať premiér už na stole. Dodal, že pod žiadosť sa podpísali všetci poslanci SNS okrem Petra Kotlára. Na otázku, prečo sa Kotlár nepodpísal, Danko priamo neodpovedal. Danko po pondelkovom (25. 5.) zasadnutí koaličnej rady a stretnutí s Tarabom a Ficom vyhlásil, že trvá na odvolaní šéfa envirorezortu. Zároveň podotkol, že politika je aj o kompromisoch. S Tarabom si podľa jeho slov vymenili a akceptovali viaceré argumenty a snažia sa nájsť konštruktívne riešenie. Situáciu chcú politicky vyriešiť v priebehu týždňa.
Ak sa neobnoví politická dôvera dôjde k personálnej zmene
Premiér následne vyhlásil, že ak sa medzi koaličnou SNS a jej nominantom Tarabom neobnoví politická dôvera do konca septembra 2026, na úrovni ministra a podpredsedu vlády dôjde k personálnej zmene. Podotkol, že si želá obnovenie tejto dôvery i vnútorne stabilného partnera v koalícii. Tarabu označil za dobrého ministra. Po oficiálnom doručení návrhu na odvolanie šéfa envirorezortu zo strany Danka bude stáť podľa vlastných slov pred morálnou dilemou, ako sa zachovať.
Taraba na sociálnej sieti v pondelok avizoval, že ak by do konca septembra nedošlo k dohode so SNS, vzdá sa funkcie. Pondelkové stretnutie s Dankom a Ficom na úrade vlády bolo podľa neho konštruktívne.