Sobota23. máj 2026, meniny má Želmíra, zajtra Ela, Vanesa

Gašpar naznačil možné odtiene koaličnej krízy: Nerozumiem Dankovi a snažíme sa udržať stabilitu vládnutia

Tibor Gašpar a Andrej Danko Zobraziť galériu (2)
Tibor Gašpar a Andrej Danko (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Smer-SD sa snaží stabilne udržať vládnutie napriek všetkým problémom. Šéf SNS Andrej Danko vytvára verejné krízy a osočuje premiéra Roberta Fica (Smer-SD), strana na Dankove osobné útoky nereaguje. V diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy to povedal podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD). Nerozumie výhradám Danka voči ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi (nominant SNS). Podpredseda opozičnej SaS Marián Viskupič súhlasí, že Danko je nestabilný prvok. Zároveň zopakoval, že SaS pôjde do parlamentných volieb samostatne a nechce byť súčasťou širokej predvolebnej koalície.

Gašpar kritizuje Danka

„To, že pán Danko vytvára verejné krízy a rozpráva do verejného priestoru také slová, ako aj teraz povedal, osočuje tvrdo Roberta Fica, keď sa na to pozriete z opačnej strany, určite sa to nedeje. Robert Fico sa snaží neustále na takéto útoky osobného charakteru nereagovať, strana takisto,“ uviedol Gašpar k nedávnym verejným vyjadreniam Danka, ktorý žiadal od premiéra v rámci rekonštrukcie vlády výmenu Tarabu. Gašpar nerozumie Dankovi, ktorý nominoval Tarabu do funkcie ministra, takže sa kedykoľvek mohol s ním rozprávať o záležitostiach envirorezortu.

archívne video

Vyjadrenie Tibora Gašpara k aktuálnej politickej situácii (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Smer-SD pôsobí vo vláde podľa Gašpara tak, ako sľúbil. „Stabilne sa snaží udržať vládnutie napriek všetkým problémom, ktoré prišli práve s rozpadom poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany. A ak niekto vnáša do verejnosti ten štýl vládnutia, ktorý sme tu videli v roku 2023, tak je to práve Andrej Danko,“ skonštatoval s tým, že koalícia má 78 ako-tak istých hlasov a ak by Taraba prešiel do parlamentu, môže to meniť celú situáciu. Prípadnú kandidatúru Tarabu za Smer-SD v parlamentných voľbách považuje Gašpar za predčasnú otázku. „Sám minister Taraba povedal, že so Smerom ešte o takejto možnosti nerokoval. V politike je všetko možné, ale v tejto chvíli to vôbec nie je takto na stole,“ ozrejmil.

Spor o ekonomiku

Viskupič kritizuje vládu, že rieši svoje funkcie a doteraz nepredstavila prorastové opatrenia. Gašpar reagoval, že slovenská ekonomika súvisí s tým, že padá ekonomika EÚ. Vyčítal Viskupičovi, že predošlá vládna koalícia rozvrátila verejné financie.

Marián Viskupič
Zobraziť galériu (2)
Marián Viskupič  (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Gašpar očakáva, že v roku 2027 bude vláda s „ekonomickým protivetrom“ bojovať tak, aby to nepocítili ľudia v sociálnom štandarde. Dodal, že marcový termín oznámenia opatrení bol len pracovný. „Časť opatrení bude naviazaná na štátny rozpočet, ktorý sa bude zrejme schvaľovať na septembrovej schôdzi, čiže musíme mať čas aj pri tvorbe rozpočtu, ako opatrenia nastaviť,“ povedal Gašpar.

Smer-SD bude v jesenných samosprávnych voľbách pravdepodobne podporovať opätovnú kandidatúru Branislava Becíka z Hlasu-SD za šéfa Nitrianskeho samosprávneho kraja. Gašpar zároveň potvrdil, že v hre je aj kandidatúra Mareka Illéša za primátora Nitry. Dodal tiež, že Smer-SD je pripravený podporiť kandidatúru europoslanca Milana Mazureka z mimoparlamentnej Republiky za predsedu Prešovského samosprávneho kraja, no najprv sa treba dohodnúť na princípoch spolupráce. Zatiaľ má pocit, že Republika nemá záujem o vzájomné dohody pri podpore kandidátov.

Otázka nového prokurátora

Ak by sa generálny prokurátor Maroš Žilinka pre zdravotný stav rozhodol nepokračovať vo funkcii, bude sa táto otázka podľa Gašpara riešiť. „Ak už urobil verejné vyjadrenie, že ešte to posudzuje alebo to ukáže najbližší vývoj zdravotného stavu, potom budeme riešiť túto otázku, či vie byť prokuratúra funkčná bez toho, že by bol na čele generálny prokurátor a riadil by ju námestník generálnej prokuratúry do riadneho termínu, ktorý by prichádzal po voľbách v roku 2027. Ale ten čas je tak vzdialený, že si myslím, že asi by prišlo k situácii, že by bolo na mieste otvoriť otázku voľby nového generálneho prokurátora,“ vyhlásil. Podľa Viskupiča by mala nového šéfa prokurátorov riešiť až ďalšia vláda.

Viac o téme: SmerAndrej DankoTibor GašparMarián Viskupič
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Tibor Gašpar
Gašpar hovorí o hrozbe ďalšieho atentátu: Politikov a médiá vyzýva na okamžité zmiernenie
Domáce
Na snímke zľava minister
Premiér sa vzdal diskusií a rieši miliardové úspory: Slovensku chce dopriať víkend bez politiky
Domáce
FOTO Kauza Očistec je konečne
Kauza Očistec je konečne na súde: PRVÉ FOTO Gašpara pred pojednávaním, k novinárom prišiel s úsmevom na tvári
Domáce
Richter má jasno o
Richter má jasno o 13. dôchodkoch: Niet o čom debatovať, Gröhling však bije na poplach
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Celebrity vymenili luxus za farmu
Celebrity vymenili luxus za farmu
Feminity TV
Hudobníci predstavili svoje umenie v ulicach počas Ladenia mesta
Hudobníci predstavili svoje umenie v ulicach počas Ladenia mesta
Správy
Kinga Puhová miluje šperky: Fú, toto všetko už dostala od priateľa? Od závisti vás rozpučí
Kinga Puhová miluje šperky: Fú, toto všetko už dostala od priateľa? Od závisti vás rozpučí
Prominenti

Domáce správy

Situácia sa vymyká kontrole:
Situácia sa vymyká kontrole: Ombudsman inkasuje alarmujúci počet nenávistných reakcií, požiadal o OCHRANU!
Domáce
Tibor Gašpar a Andrej
Gašpar naznačil možné odtiene koaličnej krízy: Nerozumiem Dankovi a snažíme sa udržať stabilitu vládnutia
Domáce
Brutálny útok v obci
Brutálny útok v obci pri Michalovciach: Polícia muža obvinila z pokusu o vraždu
Domáce
Ombudsman Dobrovodský požiadal políciu o ochranu po vlne vyhrážok pre podanie na Ústavný súd
Ombudsman Dobrovodský požiadal políciu o ochranu po vlne vyhrážok pre podanie na Ústavný súd
Regióny

Zahraničné

Americký minister zahraničných vecí
USA a India posilňujú vzťahy: Rubio pozval premiéra Módího do Bieleho domu
Zahraničné
Aktualizujeme Nastal obrovský POPLACH: Evakuovať
Nastal obrovský POPLACH: Evakuovať museli cez 40-tisíc ľudí, hrozí masívna explózia nádrže!
Zahraničné
Na tejto fotografii, ktorú
Čína po tragédii v bani: Peking sľubuje tvrdé tresty aj zásah proti nelegálnej ťažbe
Zahraničné
Ilustračné foto
Mladík obvinený z vraždy dievčaťa v Pardubiciach skončil vo väzbe: K súdu ho sprevádzali ťažkoodenci so samopalmi
Zahraničné

Prominenti

Katarína Becca Balážiová
Slovenská moderátorka sa stretla s realitou parkovania v Bratislave: Odtiahli jej auto!
Domáci prominenti
SiIvia Kucherenko na Let's
ŠOK po rokoch: Silvia Kucherenko urobila radikálnu zmenu! Neuveríte, na čo sa odhodlala...
Domáci prominenti
Miley Cyrus
Miley Cyrus si súkromie stráži ako nikdy: Sladké tajomstvo však prezradila speváčkina matka!
Zahraniční prominenti
Vianočný večierok známej kozmetickej
Slovenská moderátorka pár dní po pôrode: Náhla hospitalizácia... Museli ju urgentne operovať!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Staňte sa na noc
Staňte sa na noc kráľmi: 7 európskych hradov, v ktorých môžete prespať
dromedar.sk
Bojujete s potkanmi v
Bojujete s potkanmi v záhrade? Odborníci radia jednoduchý trik, ktorý ich odradí bez jedov
Zaujímavosti
Šokujúca diéta z Vogue
Šokujúca diéta z Vogue sa po rokoch vrátila: Víno, vajcia a steak mali vraj zaručiť štíhlu postavu
Zaujímavosti
Medzi mladými ženami sa
Ľudia si začali natierať zápästia vanilkovým extraktom: Lacný trik má nahradiť drahé parfumy
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Slovenky objavili hit leta: Opálenie ako z dovolenky aj bez jediného lúča slnka!
feminity.sk
Ak máte viac ako
Slováci teraz môžu vyskúšať veľkú novinku: Počuli ste už o nej aj vy?
Domáce
Zdroj: Getty Images
Chystá sa veľká zmena: Toto čaká kuriérov na Slovensku
Domáce
Oplatí sa životné poistenie?
Oplatí sa životné poistenie? Čísla aj prax ukazujú, kedy môže mať cenu zlata!
openiazoch.sk

Ekonomika

Dôležitá otázka trápi aj Slovákov: Oplatí sa zostať doma? Brusel rieši zásadný problém!
Dôležitá otázka trápi aj Slovákov: Oplatí sa zostať doma? Brusel rieši zásadný problém!
Veľké porovnanie platov v únii: Uhádnete, v ktorej krajine sa zarába viac? (kvíz)
Veľké porovnanie platov v únii: Uhádnete, v ktorej krajine sa zarába viac? (kvíz)
Je to čierne na bielom: Dôležité príspevky a dávky pôjdu hore, pozrite si nové sumy!
Je to čierne na bielom: Dôležité príspevky a dávky pôjdu hore, pozrite si nové sumy!
Zmenia arabské miliardy srdce Bratislavy? V novom centre môže vyrásť aj ikonická budova! (foto)
Zmenia arabské miliardy srdce Bratislavy? V novom centre môže vyrásť aj ikonická budova! (foto)

Šport

MS V HOKEJI 2026 Črtá sa totálna senzácia: Šok pre Američanov a hroziaci koniec už v skupine
MS V HOKEJI 2026 Črtá sa totálna senzácia: Šok pre Američanov a hroziaci koniec už v skupine
MS v hokeji
Česká hviezda prekvapila: Dostal som ponuku reprezentovať Slovensko, hneď som odmietol
Česká hviezda prekvapila: Dostal som ponuku reprezentovať Slovensko, hneď som odmietol
MS v hokeji
Majster pokračuje v zmenách: Z Nitry odchádza po Kmečovi ďalší významný člen tímu
Majster pokračuje v zmenách: Z Nitry odchádza po Kmečovi ďalší významný člen tímu
Tipsport liga
MS V HOKEJI 2026 Po facke od Slovákov zdvihli hlavy: Dáni rázne vykročili za záchranou
MS V HOKEJI 2026 Po facke od Slovákov zdvihli hlavy: Dáni rázne vykročili za záchranou
MS v hokeji

Auto-moto

NDS pokračuje vo vylepšovaní vozovky na diaľnici D1 pri Prešove
NDS pokračuje vo vylepšovaní vozovky na diaľnici D1 pri Prešove
Ekonomika
FOTO: Horúce novinky Volkswagen ID.3 Neo a ID. Polo GTI už na Slovensku
FOTO: Horúce novinky Volkswagen ID.3 Neo a ID. Polo GTI už na Slovensku
Novinky
Štartuje 500 km SLOVENSKÝCH 2026: ikonické autá z celého sveta na našich cestách: Tu sú miesta, kde ich nájdete
Štartuje 500 km SLOVENSKÝCH 2026: ikonické autá z celého sveta na našich cestách: Tu sú miesta, kde ich nájdete
Zaujímavosti
FOTO Je to tu: Škoda predstavila svoj prvý dostupný elektromobil
FOTO Je to tu: Škoda predstavila svoj prvý dostupný elektromobil
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Víkend, ktorý vám môže zmeniť kariéru: Prečo úspešní ľudia nikdy úplne „nevypnú“ a čo robia inak
Víkend, ktorý vám môže zmeniť kariéru: Prečo úspešní ľudia nikdy úplne „nevypnú“ a čo robia inak
Práca a voľný čas
Nenápadní, ale kľúčoví: Kolegovia, vďaka ktorým všetko funguje tak, ako má
Nenápadní, ale kľúčoví: Kolegovia, vďaka ktorým všetko funguje tak, ako má
Vzťahy na pracovisku
Prvá pomoc pri únave nôh: Domáce kúpele, ktoré „vytiahnu“ oheň z chodidiel po dvanástke
Prvá pomoc pri únave nôh: Domáce kúpele, ktoré „vytiahnu“ oheň z chodidiel po dvanástke
Rady, tipy a triky
Tip na víkend: Slovensko zažije Noc múzeí a galérií. Čakajú vás večerné prehliadky aj netradičné zážitky
Tip na víkend: Slovensko zažije Noc múzeí a galérií. Čakajú vás večerné prehliadky aj netradičné zážitky
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Najrýchlejšia bábovka ku káve: Suroviny zmiešam v jednej mise a dám piecť.
Najrýchlejšia bábovka ku káve: Suroviny zmiešam v jednej mise a dám piecť.
Obyčajný makový závin? Stačí pridať višne a vznikne koláč, po ktorom sa len zapráši.
Obyčajný makový závin? Stačí pridať višne a vznikne koláč, po ktorom sa len zapráši.
5 spôsobov, ako využijete rozmarín v celej domácnosti
5 spôsobov, ako využijete rozmarín v celej domácnosti
Rady a tipy
Jahody sú tu - a tento čokoládový koláč je najlepší spôsob, ako ich využiť!
Jahody sú tu - a tento čokoládový koláč je najlepší spôsob, ako ich využiť!
Ovocné dezerty

Technológie

Čo bolo skôr, sliepka alebo vajce? Vedci teraz ukázali umelé vajce, z ktorého sa už vyliahli prvé kurčatá
Čo bolo skôr, sliepka alebo vajce? Vedci teraz ukázali umelé vajce, z ktorého sa už vyliahli prvé kurčatá
Technológie
Nástupca medi je bližšie, než sa zdalo. Klasické káble môžu nahradiť ľahké uhlíkové nanovlákna
Nástupca medi je bližšie, než sa zdalo. Klasické káble môžu nahradiť ľahké uhlíkové nanovlákna
Technológie
Obezita nemusí ničiť len srdce a pečeň. Vedci pomocou AI odhalili zmeny v nervoch, ktoré doteraz unikali pozornosti
Obezita nemusí ničiť len srdce a pečeň. Vedci pomocou AI odhalili zmeny v nervoch, ktoré doteraz unikali pozornosti
Veda a výskum
Slovensko bude vyrábať „mozog“ moderných granátov. Dubnica nad Váhom získa strategickú fabriku
Slovensko bude vyrábať „mozog“ moderných granátov. Dubnica nad Váhom získa strategickú fabriku
Výzbroj a zbrane

Bývanie

Pred chvíľou ste upratali a zasa je v obývačke chaos? 5 produktov, ktoré vám pomôžu udržať poriadok a organizáciu
Pred chvíľou ste upratali a zasa je v obývačke chaos? 5 produktov, ktoré vám pomôžu udržať poriadok a organizáciu
Už zvonku vyzerá úžasne, a to ste nevideli vnútro. Radikálny zásah zmenil storočný dom na perfektné moderné bývanie
Už zvonku vyzerá úžasne, a to ste nevideli vnútro. Radikálny zásah zmenil storočný dom na perfektné moderné bývanie
Tú farbu na úchytkách som si mala rozmyslieť! 6 zlých nápadov, pri ktorých môžete domácu renováciu časom ľutovať
Tú farbu na úchytkách som si mala rozmyslieť! 6 zlých nápadov, pri ktorých môžete domácu renováciu časom ľutovať
Päť podlaží, no každé len 30 m2. Premena kamenného domu ukazuje, ako z malých priestorov vyskladať perfektné bývanie
Päť podlaží, no každé len 30 m2. Premena kamenného domu ukazuje, ako z malých priestorov vyskladať perfektné bývanie

Pre kutilov

Väčšina ľudí zapaľuje drevo nesprávne, hovorí kachliar Vladimír. Robíte to takto aj vy? Zbytočne ničíte pec
Väčšina ľudí zapaľuje drevo nesprávne, hovorí kachliar Vladimír. Robíte to takto aj vy? Zbytočne ničíte pec
Vykurovanie
Mastné fľaky na stene? 5 jednoduchých a lacných spôsobov, ako ich vyčistiť
Mastné fľaky na stene? 5 jednoduchých a lacných spôsobov, ako ich vyčistiť
Údržba a opravy
Čoskoro začnú červenať: Dajte pod jahody ihličie alebo slamu, inak riskujete pleseň
Čoskoro začnú červenať: Dajte pod jahody ihličie alebo slamu, inak riskujete pleseň
Záhrada
Hrdzavé klince pod paradajky? Bizarný záhradkársky trik, ktorý má nečakane racionálny dôvod
Hrdzavé klince pod paradajky? Bizarný záhradkársky trik, ktorý má nečakane racionálny dôvod
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Dnes ich stretnete skôr na farme než na červenom koberci: Tieto celebrity sa vzdali luxusu a našli šťastie v obyčajnom živote
Zahraničné celebrity
Dnes ich stretnete skôr na farme než na červenom koberci: Tieto celebrity sa vzdali luxusu a našli šťastie v obyčajnom živote
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Nastal obrovský POPLACH: Evakuovať
Zahraničné
Nastal obrovský POPLACH: Evakuovať museli cez 40-tisíc ľudí, hrozí masívna explózia nádrže!
Situácia sa vymyká kontrole:
Domáce
Situácia sa vymyká kontrole: Ombudsman inkasuje alarmujúci počet nenávistných reakcií, požiadal o OCHRANU!
Tibor Gašpar a Andrej
Domáce
Gašpar naznačil možné odtiene koaličnej krízy: Nerozumiem Dankovi a snažíme sa udržať stabilitu vládnutia
Apokalyptické zdraženie pohonných hmôt
Domáce
Apokalyptické zdraženie pohonných hmôt v EÚ: Jarný KOPANEC do cien, Slovinsko je na samom čele!

Ďalšie zo Zoznamu