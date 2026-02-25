Vláda v Smoleniciach rozdeľovala milióny: Peniaze získajú regióny aj kľúčoví zamestnávatelia v kraji

SMOLENICE - Akciová spoločnosť Saneca Pharmaceuticals v Hlohovci dostane investičnú pomoc vo výške 17,45 milióna eur na rozšírenie kapacít existujúcej prevádzkarne priemyselnej výroby zameranej na farmaceutickú výrobu, a to vo forme úľavy na dani z príjmov. Vyplýva to z návrhu z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý na svojom výjazdovom rokovaní v Smoleniciach schválila vláda.
VIDEO
„V rámci realizácie investičného zámeru prijímateľ počíta s vynaložením oprávnených investičných nákladov v hodnote 43.619.400 eur do konca roka 2027. V priamej súvislosti s investičným zámerom prijímateľ pomoci plánuje vytvoriť 177 nových pracovných miest do konca roka 2030,“ spresnil v návrhu rezort hospodárstva.
Saneca Pharmaceuticals je jedným z najväčších farmaceutických producentov na Slovensku. Spoločnosť bola založená v roku 1941 pod názvom Slovenské alkaloidy, neskôr pôsobila pod názvom Slovakofarma. Spoločnosť bola v minulosti súčasťou medzinárodných farmaceutických koncernov. K poslednej zmene akcionárskej štruktúry došlo v decembri 2025, keď bol celý podiel akcií, ktoré patrili spoločnosti Wood & Co., predaný spoločnosti Pharma Invest. Firma aktuálne zamestnáva viac ako 900 pracovníkov.
VIDEO
Taliansky Datalogic Slovakia dostane investičný stimul 6,88 mil. eur
Výrobca ručných skenerov a stacionárnych čítačiek Datalogic Slovakia dostane na rozšírenie kapacity prevádzkarne v Zavare (okres Trnava) investičnú pomoc od štátu vo výške maximálne 6,885 milióna eur. Firma vynaloží na projekt viac ako 17,2 milióna eur a mala by do roku 2030 vytvoriť 100 nových pracovných miest. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu na svojom výjazdovom rokovaní v Smoleniciach schválila vláda.
„Predmetom investičného zámeru prijímateľa je rozšírenie kapacity existujúcej prevádzkarne zameranej na výrobu v segmente Data Capture (výroba ručných skenerov, stacionárnych čítačiek, pokladničných skenerov a RFID zariadení) a v segmente priemyselnej automatizácie (výroba senzorov, bezpečnostných systémov, priemyselných počítačov a periférnych zariadení, ktoré sa používajú na riadenie a monitorovanie výrobných procesov v rôznych odvetviach),“ uviedlo Ministerstvo hospodárstva SR v schválenom materiáli.
Jediným spoločníkom Datalogic Slovakia, ktorej výrobný závod v Zavare bol založený v roku 2006, je talianska spoločnosť Datalogic. V súčasnosti spoločnosť zamestnáva na Slovensku zhruba 200 zamestnancov. Výroba sa aktuálne sústreďuje najmä na finálnu montáž vybraných modelov skenerov (čítačiek čiarových kódov) a osádzanie dosiek plošných spojov. Okrem výroby slúži slovenská pobočka aj ako európske servisné centrum pre opravy skenerov a distribučné centrum.
Vláda vyčlenila pre okresy Trnava, Piešťany a Hlohovec viac ako 2 milióny eur
Vláda na svojom stredajšom výjazdovom rokovaní v Smoleniciach vyčlenila vyše dvoch miliónov eur pre okresy Trnava, Piešťany a Hlohovec. Viac ako 1,5 milióna eur z tejto sumy je určených na konkrétne projekty samospráv a organizácií pôsobiacich na území daných okresov. Kabinet sa na schôdzi zaoberal analýzou sociálno-ekonomickej situácie vo vybraných okresoch i návrhmi na na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti.
Okrem desiatok menších položiek vláda schválila aj väčšie alokácie. Napríklad 60.000 eur sa má použiť v špecializovanom zariadení v obci Dobrá Voda pre klientov s poruchou autistického spektra na opravu budovy kuchyne a jedálne, ktorú poškodilo krupobitie. „Jedáleň využívajú aj žiaci a zamestnanci Základnej školy s materskou školou v obci Dobrá Voda,“ vysvetlili predkladatelia. Rovnako 60.000 eur vyčlenila vláda na výstavbu chodníka v obci Dolný Lopašov. Identickú sumu kabinet odsúhlasil na rekonštrukciu komunikácie na Bernolákovej ulici v obci Červeník.
Oprava kotolne a zateplenie úradov
Príspevok vo výške 44.000 eur je určený na opravu havarijného stavu kotolne v materskej škole v obci Banka, sumu 43.000 môžu využiť v Maduniciach na zateplenie obecného úradu. Na úpravu priestorov národnej kultúrnej pamiatky veľkého kaštieľa v obci Cífer na komunitné centrum vyčlenili 30.000 eur, 37.000 eur pomôže refundovať náklady na na opravu asfaltových povrchov ciest pri zdravotnom stredisku a pri administratívnej budove obce v Špačinciach.
Osobitnú pozornosť venovali aj hostiteľskej obci Smolenice. „Predstavujú reprezentatívnu platformu kraja, kde sa koncentruje kultúrnohistorický kapitál - Smolenický zámok ako medzinárodné kongresové centrum Slovenskej akadémie vied, s nadväznosťou na vysoko špecializovanú výrobu najmä v chemickom sektore a výrobu medoviny,“ uviedla vláda o obci. Pre Smolenice alokovala 30.000 eur na zateplenie kultúrneho domu, 10.000 eur na vybudovanie chodníka na ulici Trnavská, poskytla tiež príspevok vo výške 20.000 eur na organizáciu tradičného jarmoku. Rovnako 20.000 eur je určených pre vybudovanie dopravnej infraštruktúry k areálu včelárstva, medovinárstva a včelárskej záhrady.
Analýza problémov trnavského regiónu
Po prerokovaní analýzy sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec sú súčasťou uznesenia aj konkrétne úlohy pre jednotlivé rezorty a ministrov. Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker (Hlas-SD), v súčasnosti i vo funkcii podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku má spolu s ministrom zdravotníctva SR Kamilom Šaškom (Hlas-SD) do konca septembra preskúmať možnosti verejnej podpory rozvoja farmaceutického priemyslu vrátane súvisiacich výskumno-vývojových, výrobných a subdodávateľských kapacít v Trnavskom kraji.
Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) dostal za úlohu zabezpečiť do konca marca budúceho roka projektovú dokumentáciu rekonštrukcie viacerých mostov v regióne, napríklad v katastri obcí Boleráz, Trstín, Bučany či Parná. Ministerke kultúry Martine Šimkovičovej (nominantka SNS) uložila vláda úlohu podporiť ďalší rozvoj povedomia a zároveň zviditeľniť Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci ako významnú kultúrno-vzdelávaciu inštitúciu s dlhodobou tradíciou v oblasti popularizácie astronómie, prírodných vied a technického vzdelávania.
Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý) má tiež má do konca júna prerokovať a posúdiť v spolupráci s predsedom Trnavského samosprávneho kraja, prednostom Okresného úradu Piešťany a primátorom mesta Piešťany možnosti a nástroje verejných politík zameraných na posilnenie aktívnej správy destinácie Piešťany ako etablovaného kúpeľného centra.