Ambasádora Mateja Tótha nezastavila ani zlomenina, v apríli sa znova predstaví na TIPOS Národnom behu Devín – Bratislava

Devätnásteho apríla nebude na najstaršom slovenskom športovom podujatí chýbať ani najúspešnejší slovenský atlét v ére samostatnosti, chodecký olympijský šampión Matej Tóth. Slovenský Športovec roka 2016 a ambasádor TIPOS Národného behu Devín – Bratislava sa už tretí raz za sebou postaví na štart klasickej trate – aj napriek hendikepu. V závere januára sa na bežeckom tréningu na zamrznutom povrchu pošmykol, spadol a zlomil si pravú ruku.
„Rád by som si zabehol znova klasický ´Devín´ ako v predošlých rokoch. Ruka sa hojila dobre, aj so zlomeninou som sa snažil v rámci možností športovať a udržiavať sa v akej-takej kondícii. S bežeckým tréningom by som chcel začať koncom februára. Možno nebudem tentoraz v takej forme ako v minulosti, ale vynasnažím sa – ako vždy – o čo najlepší výkon,“ sľubuje Matej Tóth, ktorému ikonický „Devín“ prirástol k srdcu.
„Ak sa ma pýtate, prečo by si mali ľudia vyskúšať Národný beh Devín – Bratislava, odpoveď je jednoduchá. Masové behy sú vo všeobecnosti úžasné, ale na ´Devíne´ vládne neopakovateľná, špecifická atmosféra. V porovnaní s polmaratónmi či nebodaj maratónmi je trať dlhá len necelých 12 kilometrov, je prijateľnejšia. Naozaj stačí pár týždňov tréningu a človek je schopný zabehnúť túto trať, ktorá je svojou dĺžkou ideálna aj pre rekreačných bežcov,“ vysvetľuje chodecký šampión. „Pre takých, ktorí sa rozhodujú, či behať alebo nie, odporúčam zažiť ´Devín´ v plnej kráse a na vlastnej koži, a potom bude rozhodnutie jednoznačné. Môže to byť obrovská motivácia.“
Ak dáte na slová Mateja Tótha, neváhajte, prihláste sa, a zažijete jedinečnú atmosféru tohto viac ako 100-ročného slovenského bežeckého klenotu. Do 23. marca je možnosť využiť najvýhodnejšie štartovné v hlavnom behu pre dospelých, ktoré bude dovtedy pri on-line prihláške 26 eur. Neskôr stúpne na 31 a priamo počas prezentácie 17. a 18. 4., ak ešte nebude vypredané, bude štartovné 37 eur. Na 78. ročník TIPOS Národného behu Devín – Bratislava je možné prihlásiť sa na tomto linku:
V rámci registrácie/prihlásenia majú bežci tentoraz možnosť objednať si za zvýhodnenú cenu 13 eur aj značkové tričko s emblémom pretekov, pre mužov tmavomodré a pre ženy červené.
Organizátori TIPOS Národného behu Devín – Bratislava 2026 zo Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR (STaRZ) a bratislavského magistrátu veria, že opäť padne šesťtisícová hranica ako v najlepších rokoch (2015, 2017, 2018, 2019). Rekord zaznamenali v roku 2017 so 6696 bežkyňami a bežcami, až 6020 (4265 mužov a 1755 žien) absolvovalo na klasickú trať. Národný beh Devín – Bratislava je najstaršie slovenské športové podujatie, ikonický beh sa prvý raz sa uskutočnil 24. apríla 1921 a napriek viacerým prerušeniam pretrval až doposiaľ.
„V závere februára bolo prihlásených takmer 2000 bežkýň a bežcov, ktorí sa popasujú s približne 11,6 km dlhou klasickou traťou, a okrem toho má ďalších približne 100 ľudí záujem o tzv. malý Devín pre mládež a rekreačných bežcov. Beží sa 2,6 km spod Mosta Lanfranconi do centra hlavného mesta,“ informuje športový riaditeľ 78. ročníka TIPOS Národného behu Devín – Bratislava Roman Hanzel.
Organizátori sa v rámci témy inklúzie dohodli na spolupráci so združením RunChallenge (RC>), ktoré zapája do pravidelného športovania hendikepovaných ľudí rôzneho veku. Z RC> sa na štart tzv. malého Devína chystajú približne tri desiatky bežcov spolu so svojimi asistentmi.
„Inklúzia je mimoriadne dôležitá, preto sme radi, že na našom podujatí privítame aj zdravotne znevýhodnených bežcov,“ zdôraznil riaditeľ STaRZ a súčasne aj riaditeľ podujatia Ladislav Križan. „Veľmi si vážime, že naši športovci dostali možnosť zažiť atmosféru tohto jedinečného behu.Bude to pre nich nezabudnuteľný deň!“ – poznamenal šéf RunChallenge Ľuboš Hrčka.
Vlaňajší 77. ročník nečakane vyhral 22-ročný Gergö Szarka zo Slávie STU Bratislava. V ére samostatnosti od roku 1993 bol len šiesty slovenský víťaz. V roku 2025 sa na „Devín“ prihlásilo 6243 bežkýň a bežcov, na štart sa napokon postavilo 5717 účastníkov, 5170 na klasickej trati a 547 na tzv. malom Devíne. Tento počet bol jednoznačne najvyšší od covidovej pandémie, ktorá na dva roky (2020, 2021) prerušila organizovanie podujatia. Po návrate do „normálu“ štartovalo na Národnom behu Devín – Bratislava postupne 1837 (2022), 3873 (2023), 4986 (2024) a 5717 (2025) účastníkov.
Matej Tóth na Národnom behu Devín – Bratislava
2017: Vtedy ešte čerstvý olympijský víťaz skončil na tzv. malom Devíne (2,6 km) celkovo na 33. mieste za 11:56 min, bol najlepší zo všetkých rekreačných bežcov.
2018: Po odštartovaní „malého Devína“ sa symbolicky tiež vydal na trať v spoločnosti množstva školákov a detí.
2022: Opäť absolvoval „malý Devín“, tentoraz v rámci špeciálnej výzvy Predbehni olympijského víťaza Mateja Tótha, do cieľa pred ním dobehlo 68 školákov a 4 dospelí z radov rekreačných bežcov.
2024: Premiérovo odbehol klasický Devín – Bratislava (11,625 km) v rámci olympijskej štafety s názvom Naše farby, naše srdcia pri príležitosti 100 dní pred OH v Paríži. Skončil celkovo na 161. mieste (48:25).
2025: Znova sa vydal na klasickú trať spod devínskeho brala do centra Bratislavy a dosiahol iba o 21 sekúnd slabší výkon ako v roku 2024, časom 48:46 min obsadil 198. miesto.
Kompletné propozície i ďalšie informácie k 78. ročníku TIPOS Národného behu Devín – Bratislava nájdete na webe:
https://bratislava.sk/vzdelavanie-a-volny-cas/starz/podujatia/devin-bratislava
