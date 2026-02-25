Strach v zákulisí! Nikodým prehovoril o obavách zo Sajfu: Čo spôsobilo napätie medzi chlapmi?

BRATISLAVA - Obľúbená šou Milujem Slovensko prešla po rokoch zásadnou zmenou. Po presune z verejnoprávnej obrazovky na TV JOJ prišiel ešte väčší otras – dlhoročného kapitána Dana Dangla vystriedal Sajfa! A hoci sa navonok všetci usmievajú, v zákulisí to vraj nebolo také jednoznačné.
Moderátor Martin Nikodým, ktorý stojí na čele relácie už dlhých 13 rokov, teraz otvorene priznal, že z príchodu novej posily nemal spočiatku dobrý pocit. „Chcem povedať jednu zásadnú vec. Ja som sa jemnúčko obával tvojho príchodu, lebo my sme spolu nikdy tak nablízko nerobili,“ povedal bez okolkov Nikodým smerom k Sajfovi v éteri Fun rádia v šou Adela a Sajfa.
Ako trefne poznamenala Adela Vinczeová, Sajfa je typ moderátora, ktorý ľudí rozdeľuje. Jedni ho milujú pre jeho bezprostrednosť a humor, druhí ho považujú za arogantného či namysleného. A práve to mohlo byť pre stabilnú zostavu rizikom. Nikodým bol totiž roky zvyknutý na chémiu s Danom Danglom a Adelou. Trojica fungovala ako dobre namazaný stroj a diváci si na ich dynamiku zvykli. Príchod novej energie tak prirodzene vyvolával otázniky.
Zlom však nastal hneď po prvom nakrúcaní. „Ty si prišiel a veľmi rýchlo pochopil, čo tá šou potrebuje, za čo ti ďakujem. Prišiel si s pokorou, zapadol si hneď po prvom nakrúcaní tak, akoby si tam bol s nami od začiatku,“ nešetril Nikodým chválou. Zdá sa teda, že obavy boli zbytočné a nová kapitánska dvojica si sadla rýchlejšie, než ktokoľvek čakal. Otázka však zostáva: presvedčí Sajfa aj tých divákov, ktorí ho nemajú práve v láske? Určite stojí za pozretie úvodná časť relácie Milujem Slovensko v novej zostave už v piatok 27. februára o 20.30 na JOJ-ke.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%