Horskí záchranári varujú pred samovoľnými lavínami: Oteplenie zvyšuje riziko vo Vysokých Tatrách

Lavína v Žiarskej doline. (Zdroj: hzs.sk)
VYSOKÉ TATRY - Horská záchranná služba (HZS) eviduje v posledných dňoch viacero veľkých samovoľných lavín. Upozorňuje, že situácia sa bude vplyvom oteplenia a slnečného počasia zhoršovať a objaviť sa môžu ďalšie samovoľné lavíny. HZS o tom v stredu informovala na svojom webe.
HZS neodporúča pohyb na svahoch so sklonom nad 30 stupňov, ako aj pod nimi, v dráhe možných lavín. Vo Vysokých a Západných Tatrách naďalej pretrváva nad pásmom lesa zvýšené lavínové nebezpečenstvo, tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice.