Šutaj Eštok prehovoril: Vyhrážky zďaleka nesmerovali len na školy v Bratislave, v teréne bolo 65 policajtov!

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
BRATISLAVA - Pondelkové výhražné správy sa týkajú 19 škôl na Slovensku, pričom väčšina z nich je v Bratislave, jedna v Šamoríne a jedna v Snine. V tejto súvislosti je nasadených 65 policajných hliadok, ktoré školy strážia. Informoval o tom minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) na pondelkovej tlačovej konferencii. Potvrdil, že vyšetrovanie stále prebieha a každá hrozba sa preveruje individuálne. V súčasnosti je podľa ministra situácia pod kontrolou.
VIDEO Tlačová konferencia na ministerstve vnútra:
Ministri vnútra a školstva sa s prezidentkou policajného zboru vyjadrujú k vyhrážkam na školách (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
Prečítajte si tiež
Rušný začiatok týždňa: Polícia začína OKAMŽITE konať, internetom kolujú vážne hrozby voči školám!
Správu aktualizujeme.