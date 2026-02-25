Raši odcestuje do Budapešti na stretnutie predsedov parlamentov krajín V4

BRATISLAVA - Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) absolvuje vo štvrtok (26. 2.) a piatok (27. 2.) zahraničnú pracovnú cestu v Budapešti. Na pozvanie predsedu Národného zhromaždenia Maďarska Lászlóa Kövéra sa zúčastní na samite predsedov parlamentov krajín Vyšehradskej skupiny (V4) a následne na 12. ročníku konferencie predsedov parlamentov krajín juhovýchodnej Európy (JVE). Cieľom pracovnej cesty je posilnenie parlamentnej diplomacie v stredoeurópskom priestore a koordinácia spoločného postupu krajín V4 v strategických otázkach hospodárskej stability a demografie. Informoval o tom odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady SR.
„Do Budapešti prichádzam s jasným cieľom obhajovať záujmy Slovenska v témach, ktoré hýbu celou Európou. Či už ide o posilnenie našej konkurencieschopnosti, alebo o hľadanie odpovedí na demografické výzvy, krajiny V4 musia držať spolu. Spoločným hlasom chceme prispieť k tomu, aby sme hľadali riešenia pre budúcnosť našich krajín, stredoeurópskeho regiónu i Európy,“ uviedol Raši.
Diskusia o konkurencieschopnosti a demografii
Počas štvrtkového samitu má predseda slovenského parlamentu plánované vystúpenia v dvoch kľúčových blokoch. V rámci diskusie o konkurencieschopnosti EÚ sa zameria na otázky energetickej bezpečnosti a dôležitosť regionálnej solidarity pri zabezpečovaní strategických surovín. V druhom bloku s názvom Demografické výzvy v krajinách V4 Raši poukáže na limity doterajších migračných politík v Európe a zdôrazní potrebu zamerať sa na národné prorodinné opatrenia a sociálnu kohéziu regiónu.
Panelová debata o západnom Balkáne
Druhý deň konferencie otvorí Kövér, po ktorom s príhovorom vystúpi predseda vlády Maďarska Viktor Orbán. Program bude pokračovať spoločnou panelovou diskusiou predsedov parlamentov krajín V4 a štátov juhovýchodnej Európy. Šéf slovenského parlamentu v rámci tejto diskusie zopakuje dlhodobú podporu Slovenska integračným snahám západného Balkánu do EÚ ako spoločného strategického cieľa pre zabezpečenie mieru a stability na kontinente. „Stabilný a prosperujúci západný Balkán je v priamom záujme Slovenska. Preto aj moja účasť na konferencii je potvrdením toho, že Slovensko zostáva silným a konštruktívnym hlasom v prospech spoločnej Európy,“ doplnil Raši.
Stretnutie predsedov parlamentov krajín V4 sa uskutočňuje v rámci aktuálneho maďarského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine. Od 1. júla 2026 sa ujme predsedníctva vo V4 Slovenská republika. Raši v tejto súvislosti avizoval snahu SR posilniť vzájomný dialóg v rámci V4 a podporu projektom zameraným na stabilitu regiónu. Program slovenského nadchádzajúceho predsedníctva vo V4 tak bude zahŕňať okrem iného aj stretnutia predsedov parlamentov krajín V4 i rokovania vo formáte V4plus.