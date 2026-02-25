TRAGÉDIA v lietadle: Na palube zomrelo dieťa! Nedokázali mu pomôcť ani lekári, TOTO bol problém

PARÍŽ/NAIROBI – Cesta lietadlom je najbezpečnejšou formou dopravy na dlhé vzdialenosti. Keď však nastane na palube počas letu problém, bohužiaľ treba len čakať, alebo v krajných prípadoch núdzovo pristáť. V niektorých prípadoch si to vyžiada tragédiu.
Z afrického Nairobi vzlietlo dňa 22. februára v neskorých večerných hodinách lietadlo spoločnosti Air France, ktoré smerovalo do Paríža. Počas letu AF 815 však nastali komplikácie, ktoré skončili veľkou tragédiou. Informuje o tom Ouest France.
Išlo sa liečiť
Malé dieťa na palube začalo mať problémy s dýchaním. Ako neskôr uviedla Air France, do Paríža sa prišlo liečiť. "Toto dieťa trpelo veľmi vážnym srdcovým ochorením. Do Francúzska sa prišlo liečiť. V lietadle boli dodržané všetky zdravotné opatrenia," uviedla letecká spoločnosť.
Posádka mala pri objavení problémov kontaktovať dispečing SAMU (Emergency Medical Service) cez satelit priamo v Paríži, píše Le Soir. Odtiaľ dostali všetky usmernenia, čo v takejto situácii robiť a ako postupovať.
Posádka potom hľadala pomoc u cestujúcich. Ozvalo sa niekoľko lekárov, ktorí boli ochotní pomôcť. Napriek tomu dieťa nezachránili. Lietadlo pristálo na parížskom letisku Charlesa de Gaulla v pondelok 23. februára o 6:10 ráno miestneho času.