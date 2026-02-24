Už sú to štyri roky! Je čas ukončiť vojnu na Ukrajine, uviedol Pellegrini: Reagujú aj ostatní

BRATISLAVA - Je najvyšší čas ukončiť vojnu na Ukrajine diplomatickými rokovaniami, ktoré povedú k nastoleniu spravodlivého trvalého a udržateľného mieru. Ten by mal poskytnúť garancie, že nedôjde k obnoveniu bojov a otvoriť cestu Ukrajine k mierovej prosperite a vytvoreniu podmienok na začatie prístupových rokovaní o jej vstupe do EÚ. Pri príležitosti štvrtého výročia konfliktu to uviedol prezident SR Peter Pellegrini.
„Diplomacia musí byť zároveň jediným prostriedkom na vyriešenie akýchkoľvek otázok vo vzťahu medzi Slovenskom a Ukrajinou,“ skonštatoval Pellegrini. Vojna podľa prezidenta priniesla skazu, utrpenie a smrť státisícom vojakov na oboch stranách bojovej línie. Podotkol, že vojna zničila životy nevinných rodín a mnohých vyhnala žiť do zahraničia. Ocenil, že na Slovensku našli mnohí Ukrajinci útočisko a šancu na pokojný život v mieri.
Vojna na Ukrajine sa naplno začala 24. februára 2022, keď ruský prezident Vladimir Putin oznámil začiatok „špeciálnej vojenskej operácie“ proti Ukrajine. Vojna medzi Ukrajinou a Rusom je najväčším ozbrojeným konfliktom v Európe od druhej svetovej vojny. Európska únia, NATO a Spojené štáty a ďalšie krajiny v reakcii na ruský vpád na Ukrajinu uvalili na Rusko rozsiahle sankcie a začali Kyjevu poskytovať vojenskú, finančnú a humanitárnu pomoc. Rokovania o prímerí v roku 2025 obnovili Spojené štáty americké. Zatiaľ však neviedli k zastaveniu bojov a útokov. Rusko v súčasnosti okupuje takmer 20 percent ukrajinského územia, pričom prakticky denne útočí na mestá, dediny a civilnú infraštruktúru, čo má za následok aj najhoršiu energetickú krízu od začiatku invázie.
Vojna na Ukrajine nie je len konfliktom medzi dvoma štátmi
Vojna na Ukrajine nie je len konfliktom medzi dvoma štátmi. Je to útok na hodnoty, na ktorých stojí demokratický svet. Na ľudskú dôstojnosť, slobodu, bezpečie a právo žiť v mieri. Najväčšiu cenu platia opäť nevinní, najmä deti. Pri príležitosti štvrtého výročia ruskej agresie na Ukrajine to na sociálnej sieti pripomína verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský.
„Deti, ktoré prišli o rodičov, domovy, bezpečie aj detstvo. Deti, ktoré namiesto hier poznajú sirény, úkryty a strach,“ konštatuje Dobrovodský s tým, že pravidelne dostáva informácie od ukrajinských partnerských ombudsmanských inštitúcií o násilných deportáciách a únosoch detí z okupovaných území. Pripomenul, že počas Medzinárodného ombudsmanského sympózia v azerbajdžanskom Baku využil priestor na bilaterálne stretnutia, ktorý vytvorila azerbajdžanská ombudsmanka Sabina Aliyeva. Absolvoval tiež rokovanie s ombudsmanom Tureckej republiky Mehmetom Akarcom, ktorý mu predstavil jeho skúsenosti so sprostredkovaním výmeny vojnových zajatcov a návratu ukrajinských detí. Mal viaceré pracovné stretnutia, stal sa aj kontaktným bodom v rámci iniciatívy Bring Kids Back. Podpísal tiež memorandum o spolupráci s nadáciou Emily Foundation, ktorá sa dlhodobo venuje návratu unesených detí.
„Ochrana práv detí patrí medzi najzákladnejšie civilizačné povinnosti - a v čase vojny to platí dvojnásobne. Ide o záväzok voči budúcnosti, ktorý nemožno odkladať,“ odkazuje Dobrovodský. Ukrajincov žijúcich na Slovensku zároveň ubezpečuje, že inštitút verejného ochrancu práv je tu aj pre nich. Ochrana ľudských práv podľa neho nesmie mať hranice. Odsudzuje tiež dlhodobé a závažné porušovanie medzinárodného práva aj základných, elementárnych pravidiel ľudskosti zo strany Ruska. Útoky na civilné objekty, energetickú infraštruktúru či obytné oblasti považuje za neospravedlniteľné.
Vyjadril sa aj Raši
Cena vojny na Ukrajine je podľa predsedu Národnej rady SR Richarda Rašiho (Hlas-SD) vysoká a hľadanie mierového riešenia vyžaduje trpezlivosť a zodpovednosť všetkých zúčastnených strán. Raši dúfa, že to už nebude trvať dlho, keď zbrane utíchnu a ľudia na Ukrajine budú môcť opäť žiť v pokoji a bezpečí. Predseda parlamentu to uviedol vo svojom stanovisku pri príležitosti štvrtého výročia začiatku vojny na Ukrajine.
„Od začiatku vojny na Ukrajine dnes ubehli štyri dlhé roky. Tento vojenský konflikt, keď Rusko napadlo Ukrajinu, je najväčší od čias druhej svetovej vojny a zásadne narušil mier a bezpečnosť v celej Európe. Spôsobil obrovské ľudské aj materiálne straty. Tisíce životov boli tragicky prerušené, milióny ľudí museli opustiť svoje domovy a mnohé mestá a obce sa zmenili na trosky,“ zhrnul Raši. Táto vojna nám podľa jeho slov pripomína, aká krehká je bezpečnosť a ako rýchlo sa môže zmeniť život ľudí.
Raši podotkol, že ani po štyroch rokoch napriek snahám medzinárodného spoločenstva nebola stále nájdená cesta k mieru. „Boje pokračujú a každý deň prináša nové obete, utrpenie civilistov a vážne dôsledky pre celý región,“ doplnil. Aj keď dosiahnutie mieru môže podľa šéfa parlamentu vyžadovať ťažké kompromisy, jeho hodnota je nespochybniteľná - mier je vždy hodnotnejší než pokračovanie vojny a jeho obnova je našim záväzkom voči budúcim generáciám.