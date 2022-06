Podráždený Sulík si pred vládou vybil zlosť na novinároch: Je to dehonestujúce! Dohoda s premiérom

VIDEO Sulík sa pred rokovaním vlády obul do novinárov: Platí dohoda, nebudeme sa vyjadrovať!

Stredajšie dopoludnie patrí, ako tomu býva zvykom, rokovaniu vlády. Tá sa tradične začína po 10. hodine a doteraz bolo zvykom, že ministri a členovia vlády dávali vyjadrenie aj pred jej začiatkom. No tomu je, zdá sa, koniec.

Novinári si vzhľadom na posledný vývoj udalostí počkali na ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), aby sa ho spýtali na viaceré otázky. Ten však evidentne nemal náladu na odpovedanie otázok a do novinárov sa slovne obul. "Vyjadríme sa po vláde. Prečo si toto robíte? Platí to, že pred vládou sa nebudeme vyjadrovať, berte to na vedomie. Je to dehonestujúce, keď tu zakaždým vykrikujete otázky. Načo to robíte?" pýta sa Sulík podráždene. Na to mu jeden z novinárov argumentoval, že doteraz nebol problém, ak sa ministri vyjadrovali aj pred rokovaním vlády. "Tak sme sa dohodli s premiérom. Nič vám neutečie, ak vám to povieme o niekoľko hodín neskôr. Rešpektujte to," uzavrel Sulík, ktorý následne odišiel do rokovacej miestnosti.

Galéria fotiek (2) Richard Sulík a Branislav Gröhling

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Matovič sa vyjadril

S vyjadrením pred rokovaním vlády však nemal problém minister financií Igor Matovič (OĽaNO), ktorý novinárom ozrejmil návrh na zvýšenie daní. Ten predloží na stredajšie rokovanie vlády. Podľa jeho slov budú vyššie dane na hazard či hazard. Rovnako budú mať vyššie dane aj najbohatšie firmy. V návrhu však počíta s vyššími platmi pre učiteľov o 10 percent od 1. júla. Svojmu koaličnému partnerovi však adresoval kritiku. "Verím, že SaS-ka sa dnes bude hádzať o zem, že chce vyššie platy učiteľov. Doteraz hovorili, že červenou čiarou je zvyšovanie daní na hazard, lieh a bohatým firmám. Konečne by si mohli prečítať vlastný program a programové vyhlásenie vlády a začať konečne bojovať za vyššie platy pre učiteľov. Verím, že dnes ten návrh prejde," povedal financmajster.

VIDEO Igor Matovič na vládu preloží návrh na zvýšenie daní pre firmy a vyššie platy učiteľov

Podľa jeho slov bola koaličná rada, ktorá prebiehala v utorok popoludní, pokojná a jej súčasťou bol konštruktívny dialóg. "Konečne sme si po 2,5 roku vydýchli. Bol by som veľmi rád, aby v podobnom konštruktívnom duchu prebiehala aj nabudúce," dodal Matovič. Posledná koaličná rada sa konala bez SaS. Strana totiž v utorok popoludní informovala, že do odvolania sa nebude zúčastňovať na zasadnutiach. Rozhodli sa tak v záujme upokojenia celospoločenskej situácie.

Policajný prezident k vyjadreniu generálneho prokurátora

Policajný prezident Štefan Hamran sa v stredu nechcel detailne vyjadrovať k možnému monitorovaniu generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktoré naznačil samotný Žilinka. Na otázku, či šéfa prokuratúry vyšetruje polícia, povedal, že polícia tieto informácie zatiaľ oficiálne nepotvrdila.

"Ak sa niekto domnieva v tejto krajine, že postupy niektorých orgánov sú v rozpore zo zákonom, štát má mechanizmy, aby sa s tým vyrovnal. Generálnemu prokurátorovi nič nebráni v tom, aby vykonal kroky smerujúce k tomu, aby dostal odpovede na svoje otázky," povedal Hamran v súvislosti s utorkovými (7. 6.) vyjadreniami generálneho prokurátora.

VIDEO Policajný prezident Hamran: Vedel som, že to nebude prechádzka ružovou záhradou

Osoby, ktoré sa snažili zisťovať dané skutočnosti, sa podľa Žilinku preukazovali preukazmi Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Ako podotkol, netvrdí, že skutočne išlo o policajtov. Hamran v tejto súvislosti doplnil, že príslušníci NAKA nemajú špeciálny preukaz, používajú preukaz príslušníka Policajného zboru alebo odznak kriminálnej polície.

Generálny prokurátor v utorok odmietol snahy o plošné monitorovanie jeho kontaktov, stykov a návštev, ktoré prijíma vo svojom úrade. Považuje za neprípustné, aby niekto u zamestnancov prokuratúry zisťoval, s kým sa stretáva. Ako zdôraznil, každá jedna návšteva je prísne evidovaná. Skonštatoval, že ak existuje podozrenie na konkrétny protiprávny čin, protiprávny skutok, nech sa zákonným spôsobom objasní.