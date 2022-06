Vláda má dnes schvaľovať harmonogram jesenných volieb aj pristúpenie krajín do NATO

Ministri majú v utorok odsúhlasiť pristúpenie Švédska a Fínska do NATO. Vstupom krajín do Aliancie sa podľa predkladateľov posilní bezpečnosť severoatlantického priestoru, a teda aj Slovenskej republiky. Vládny kabinet by mal tiež vyčleniť peniaze na dofinancovanie výstavby mosta pre peších a cyklistov Dobrohošť - Dunakiliti, a to sumou 2,3 milióna eur.

Ministerstvo zdravotníctva má získať účinný nástroj

Na programe kabinetu je aj schvaľovanie aktualizácie strategického rámca starostlivosti o zdravie do roku 2030. Zmenu si vyžiadalo plnenie tzv. základných podmienok na čerpanie eurofondov. Kľúčovým je sfunkčnenie a procesná úprava monitorovacieho systému. Ministerstvo zdravotníctva tak má získať účinný nástroj, na základe ktorého bude môcť kvalifikovanejšie tvoriť svoje dlhodobé strategické smerovanie. Okrem iného to má pomôcť aj pri realizácii míľnikov zadefinovaných v Pláne obnovy a odolnosti SR.

Prerokovať sa má aj program plánu obnovy

V utorok má tiež prerokovať návrh programu plánu obnovy a odolnosti pre Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Ministri sa majú zaoberať materiálom z dielne rezortu investícií. Celková výška zdrojov z fondov Európskej únie pre Program Slovensko má byť 12,594 miliardy eur. Investície z fondov EÚ by sa mali realizovať prostredníctvom grantov, ako aj prostredníctvom finančných nástrojov.