Matovič nemieni poslancom OĽANO hovoriť, ako majú hlasovať pri väzbe pre Fica

BRATISLAVA - Poslanci OĽANO sa musia sami rozhodnúť, či budú hlasovať za prípadné väzobné stíhanie obvineného poslanca Národnej rady (NR) SR Roberta Fica (Smer-SD). Uviedol to minister financií a šéf hnutia Igor Matovič (OĽANO) s tým, že ich nebude motivovať žiadnym smerom. Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský povedal, že sa žiadosťou budú zaoberať, až keď bude na stole.

"Nemám krvavé oči. Nemám chuť na pomstychtivosť a využívať, že máme väčšinu v parlamente. Ak to budú orgány činné v trestnom konaní považovať za nevyhnutné, tak im asi treba pomôcť," povedal Matovič. Dúfa, že generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý má žiadosť na väzobné stíhanie do NR SR podať, bude o veci rozhodovať v súlade so zákonom a verejným záujmom.

"Budem sa tým zaoberať vtedy, keď žiadosť o väzobné stíhanie bude v parlamente a prerokuje ju mandátovo-imunitný výbor, a bude v pléne NR SR. Žiadosť v parlamente nie je a nemá zmysel riešiť hypotetické otázky," poznamenal Pčolinský.

Národná kriminálna agentúra obvinila expremiéra a šéfa Smeru-SD Roberta Fica i exministra vnútra Roberta Kaliňáka. Podľa medializovaných informácií čelia obvineniu zo založenia a zosnovania zločineckej skupiny. Kaliňáka mali policajti zadržať. Keďže je Fico parlamentným poslancom, na jeho prípadné zadržanie je potrebný súhlas NR SR.