Selektívna pamäť Matoviča? Truban ho prichytil pri zavádzaní ako malého chlapca, TU je dôkaz!

BRATISLAVA - Politický boj je síce jedna vec, ale pravda je druhá. Podstatné je pripomenúť aj to, že internet nikdy nezabúda a po dnešnom dni si to zrejme navždy zapamätá aj sám minister financií Igor Matovič (OĽaNO). Progresívec Michal Truban ho totiž prichytil pri zavádzaní priamo v jeho statuse. Preto mu to ukázal rovno v komentároch.

VIDEO Hlasovanie v parlamente o vydaní Roberta Fica:

Veľké dusno nastalo po včerajšom dni, keď poslanci rozhodovali o tom, či súdom vydajú poslanca Roberta Fica (Smer-SD), ktorý je obvinený v rámci akcie Súmrak. Keďže hlasovanie nedopadlo podľa očakávania koalície, nastala ďalšia kríza a jednotliví členovia sa do seba pustili a začali sa obviňovať z toho, koho je to vlastne chyba.

Pamätáte, keď na pódiách stáli Sulík, Beblavý, Hlina, Truban a Kiska? Pýtal sa Matovič

Ozval sa aj sám Matovič, ktorý sa svojim priaznivcom rozhodol sprostredkovať sondu do minulosti, ktorú si však selektívne upravil podľa seba. "Na pódiách stáli spolu Kiska, Truban, Beblavý, Hlina a Sulík. Prieskum agentúry FOCUS nám dával tesnú šancu na parlament s 5,6% … a realitu poznáte. Voľby sme vyhrali s 25% a spomenutým komentátorom, pánom z pódia a agentúram spadla sánka," píše Matovič.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Topky.sk / Maarty

Nezabudli ste na niečo, pán minister? Pýta sa zas Truban

Krátko na to však Matoviča vyškolil sám Michal Truban z Progresívneho Slovenska a prichytil ho priamo pri zavádzaní. Matovič totiž akosi zabudol na to, že v roku 2019 stál na pódiu spolu so spomínanými pánmi. "Zasa si to nejak zle pamätáš. Veď si tam stál s nami," pripomenul ministrovi a lídrovi OĽaNO bývalý predseda Progresívneho Slovenska Truban. Pre túto príležitosť pridal aj fotografiu, ktorá to dokazuje.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Facebook/Igor Matovic

Fotografia, ktorú poslal Truban ako dôkaz: