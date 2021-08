POZOR Ak si po dovolenke nechcete nájsť vybielený dom, TOHTO sa vyvarujte!

BRATISLAVA – Nič nepokazí celkový dojem z dovolenky viac, ako keď po príchode domov zistíte, že počas vašej neprítomnosti ste mali nevítanú návštevu v podobe zlodejov. Tomu, aby "navštívili" práve vás síce nikdy úplne nezabránite, no ak sa vyvarujete niektorých vecí, viete ich pozornosť od vašej nehnuteľnosti aspoň čiastočne odvrátiť.

Pochváliť sa záberom, na ktorom s kuframi čakáte vysmiaty na letisku či práve odomykáte dvere na novom apartmáne s výhľadom na more môže byť síce príjemné, no polícia upozorňuje, že práve takéto fotky zlodejov upozorňujú na to, že nie ste doma. "Rodinné selfie z letiska, alebo hotelovej izby zverejnené na všetkých sociálnych sieťach je jedným z odkazov pre ľudí s nekalými úmyslami, že najbližších pár dní je váš byt alebo dom voľný," varujú.

Zdroj: Getty Images

Uľahčiť im to viete aj tým, v akom stave váš príbytok zanecháte a či sa postaráte o to, aby z neho doslovo kričalo, že jeho majiteľ je niekoľko dní preč. Indíciami môžu byť napríklad zatiahnete rolety či poštová schránka praskajúca vo švíkoch. "Vybieliť byt vám dokážu aj pred očami susedov. Pokiaľ ste im samozrejme diskrétne neoznámili, že odchádzate na dovolenku a poprosili ich, aby vám dohliadli na vaše „hniezdočko,“ upozorňuje polícia.

Ak sa dá, zlodejom máte do cesty postaviť čo najviac prekážok. "Nielen ostražitých susedov, ale napríklad aj bezpečnostné dvere, od ktorých samozrejme nenecháte kľúč pod rohožkou, alebo na zárubni," dodali.