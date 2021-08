Žiadna exotika ani more: DOVOLENKOVÉ chute Slovákov sa zmenili, má to jasný DÔVOD!

BRATISLAVA – Pandémia zastavila cestovanie 1,4 milióna Slovákov, dovolenkový pobyt si vlani doprialo len 43 percent obyvateľov. Tí, ktorí pred pandémiou cestovali viackrát do roka, počet ciest výrazne okresali a okrem toho si vyberali takmer výhradne z domácich destinácií. Dôvod je jasný, Pandémia koronavírusu.

Čísla, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR, hovoria jasne. "Počet osôb nad 15 rokov, ktoré sa zúčastnili aspoň jednej cesty s prenocovaním, klesol v roku 2020 medziročne o 42 percent." Rekreáciu alebo inú formu trávenia voľného času na Slovensku či v zahraničí si tak dopriali len necelé 2 milióny Slovákov, teda 43 percent obyvateľov.

Ešte rok predtým bola pritom situácia úplné iná. "V roku 2019 sa na rôznych cestovateľských aktivitách s aspoň jedným prenocovaním zúčastnili až tri štvrtiny populácie, teda 3,4 milióna ľudí. Akéhokoľvek cestovania sa tak vzdalo zhruba 1,4 milióna ľudí, ktorí pred pandémiou cestovali," poukázal úrad.

Zdroj: Getty Images

Príčina, prečo sa ľudia rozhodli ostať radšej doma, je pritom jasná. "Prevažujúcim dôvodom v roku 2020 sa stala obava o bezpečnosť aktuálne spojená so šírením pandémie ochorenia COVID-19,“ uviedla Veronika Töröková, riaditeľka odboru metodiky a syntézy podnikových štatistík Štatistického úradu SR.

Minulé roky pritom patrili k hlavným príčinám, pre ktoré sme necetovali najmä finančná situácia, samotná motivácia k dovolenke či zdravotné a rodinné dôvody.

Zdroj: TASR – Milan Kapusta

Ostávali sme doma

Ani tí, ktorí si dovolenku nechceli odoprieť napriek zúriace epidémii, sa však za hranice veľmi nehrnuli. Exotika a more išli minulý rok bokom. Naopak, Slováci ostávali oddychovať radšej doma. "Preto najvyšší prepad voči roku 2019 – až o 84 percent, bol v skupine osôb kombinujúcich domáce aj zahraničné cesty s prenocovaním. Vlani absolvovalo súčasne aspoň jednu tuzemskú cestu aj pobyt za hranicami len 223-tisíc ľudí, pred pandémiou (v roku 2019) to bolo 1,4 milióna Slovákov," poukázali zo Štatistického úradu. Radikálne klesol aj počet ľudí, ktorí absolvovali iba zahraničný pobyt a to až o 55 percent.

Z toho, že Slováci ostávali radšej dovolenkovať na Slovensku ťažil pochopiteľne najmä domáci cestovný ruch. "Obavy z cestovania do zahraničia však pomohli domácemu cestovnému ruchu. Počet Slovákov nad 15 rokov, ktorí absolvovali aspoň jeden pobyt s prenocovaním v tuzemsku, vlani medziročne neklesol, bol dokonca o 5 percent vyšší ako v roku 2019," uviedli s tým, ťe ide vôbec o jediný parameter, ktorý počas roka 2020 medziročne vzrástol a neklesal.

Zdroj: Getty Images

Rizikové skupiny sa cestovania báli viac

Štatistika tiež ukázala, že cestovania sa najviac vzdávali ľudia nad 65 rokov, teda tí, ktorí sú vo vekovej skupine najviac ohrozenej pandémiou. Ostať radšej sedieť doma sa rozhodla viac ako polovica z tých ľudí, ktorí pred pandémiou ešte cestovali.

Naopak, nižší útlm bol v kategórii obyvateľov vo veku od 25 do 44 rokov. V ich prípade cestovanie pokleslo "iba" o 36 percent. "Výrazne nižší medziročný útlm, ako sa prejavil v celkovej populácii, bol v kategórii obyvateľov vo veku od 25 do 44 rokov, ich cestovanie pokleslo o 36 percent," uvádza štatistika.