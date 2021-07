Nepríjemné správy pre dovolenkárov v Chorvátsku: Rezort diplomacie upozorňuje na zmeny aj rozsiahle kolóny!

Vzhľadom na enormný počet dovolenkárov si kompetentní v Chorvátsku povedali dosť a k turistom začali pristupovať oveľa prísnejšie. Na hraniciach striktne kontrolujú, či turista spĺňa podmienky pre vstup do krajiny a či nemusí nastúpiť do karantény. Spravili tak po tom, ako im po spustení dovolenkovej sezóny začali rapídne stúpať prípady infikovaných.

VIDEO Celé Slovensko je od pondelka zelené: Počet nových prípadov mierne rastie, dôvodom sú najmú dovolenkári

Rezort diplomacie preto dovolenkujúcich Slovákov upozornil, nech sa pripravia na komplikácie. A tie platia minimálne do konca júla, prípadne do odvolania. „Vzhľadom na značný nárast turistov do Chorvátska treba rátať aj s niekoľkohodinových zdržaním na hraniciach, pripraviť si tekutiny, zásoby jedla a dostatok pohonných hmôt (ak cestujete autom). Núdzové telefónne čísla, všeobecné núdzové číslo ++385 112 a pomoc motoristom na cestách ++385 1987 odporúčame mať v tlačenej podobe pri sebe (podobne ako občiansky preukaz alebo cestovný pas, prípadne slovenskú kartu poistenca),“ upozorňuje ministerstvo zahraničných vecí.

Odporúčania rezortu diplomacie

Z toho dôvodu odporúčajú Slovákom, aby pred cestou vyplnili online formulár určený na urýchlenie vybavenia turistov a priechodu cez hranice. V opačnom prípade upozorňuje dovolenkárov na to, aby rátali so zdržaním pri vstupe do krajiny. „Pri zadávaní viacerých osôb odporúčame nepridávať ich ako spolucestujúcich, ak chcete k jednotlivým osobám skenovať dokumenty osobitne. V prípade detí do 12 rokov tieto môžu byť uvedené ako spolucestujúci, adresu pobytu v Chorvátsku uviesť stručne. Odporúčame použiť anglickú verziu aplikácie napriek tomu, že existuje aj slovenská verzia,“ upozornili.

Okrem toho naďalej platí, že pri vstupe do Chorvátska je potrebné preukázať sa platným cestovným dokladom alebo občianskym preukazom. Netreba zabudnúť na to, že bezproblémový vstup bude umožnený len tým osobám, ktoré majú digitálny COVID preukaz EÚ.

Výnimočné výnimky

„Výnimočne bude takýto vstup umožnený aj v prípade, ak digitálny certifikát nemajú. Musia sa však preukázať negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín, rýchlym antigénovým testom (RAT) nie starším ako 48 hodín (od odobratia vzorky), potvrdením či osvedčením o vakcíne nie starším ako 270 dní či potvrdením o prekonaní ochorenia a prijatí jednej dávky vakcíny do šiestich mesiacov od začiatku ochorenia,“ uviedli s tým, že turisti môžu predložiť aj výsledok testu na protilátky, či potvrdenie od lekára, ktoré potvrdzuje prekonanie nákazy.

A to v prechádzajúcich 270 dňoch, pričom musí byť starší ako 11 dní odo dňa príchodu na hranice. „Tieto možnosti však musia byť v anglickom alebo chorvátskom jazyku. Možnosťou je tiež PCR testovanie alebo rýchle testovanie antigénu (RAT) ihneď po príchode do Chorvátskej republiky, avšak na vlastné náklady a s povinnosťou samoizolácie do príchodu negatívneho nálezu. V prípade nemožnosti testovania sa stanovuje samoizolácia na desať dní. Tranzitujúci cez Chorvátsko nemajú povinnosť nastúpiť do samoizolácie/domácej karantény, ak do 12 hodín od vstupu opustia krajinu,“ uzavreli.