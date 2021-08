Zvýšte pozornosť! Polícia zaznamenala v bratislavských okresoch nárast vlámaní do bytov

"Páchatelia tipujú byty podľa prítomnosti majiteľov (sledujú, či sa v byte svieti, či z bytu vychádza hluk), následne prekonajú bezpečnostné zámky dverí bez zjavného použitia násilia a z bytov si odnášajú lup v podobe šperkov a cenností malých rozmerov, aby nevzbudzovali podozrenie susedov a okolia," opisujú policajti.

Podľa doterajších informácií polície sa páchatelia do bytových domov dostávajú napríklad po znefunkčnení magnetického zámku vchodových dverí bytového domu nalepením filcových alebo gumených podložiek, ktoré bránia úplnému uzatvoreniu magnetického systému dverí.

Polícia v tejto súvislosti odporúča zabezpečiť byt alebo dom bezpečnostnými dverami, kvalitnými zámkami, ktoré prístup páchateľa sťažujú a spomaľujú. "Počas vašej neprítomnosti požiadajte príbuzných, dôveryhodných známych alebo susedov, aby vám pravidelne vyberali poštovú schránku a kontrolovali neporušenosť bytu/domu," radia policajti s tým, aby majitelia nezaťahovali okná roletami, pretože tým dávajú na vedomie, že nie sú doma.

Pokračujú, že ľudia by mali o taktike zlodejov informovať aj svojich susedov. Mali by ich tiež požiadať, aby venovali pozornosť okoliu bytu, všímali si pohyb neznámych a ak je to možné, aby ich odfotografovali. "Ak máte nainštalovaný bezpečnostný systém, je vhodné ho umiestniť/označiť na viditeľné miesto. Môže to odradiť možných páchateľov," zdôrazňuje polícia. Dodáva, že doma si netreba nechávať väčšie množstvo peňazí, odporúča preto uložiť si ich v banke.

Ľudia by mali venovať väčšiu pozornosť aj kontrole magnetických zámkov vchodových dverí bytovky, pretože môžu byť znefunkčnené. "Takisto venujte pozornosť označeniu bytov napr. na vašich vchodových dverách či zárubniach nálepkami. V minulosti bolo zistené, že zlodeji si tak označovali byty, ktoré neskôr vykradli," poznamenali policajti.