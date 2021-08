Ako si politici užívali dovolenky? Oholená brada, extrémisti a hystéria len na Slovensku!

Zúriaca pandémia koronavírusu nám všetkým skomplikovala dovolenky, napriek tomu sa medzi nájde zrejme mnoho ľudí, ktorí predsa len vycestovali z pohodlia svojho domova niekde na dovolenku. A to či v rámci Slovenska, alebo aj niekde do zahraničia. Očkovaných máme v súčasnosti stále málo na to, aby sme si mohli povedať, že tretiu vlnu v znamení delta variantu zvládneme.

Zdroj: SITA/AP Photo/Gerald Herbert

Kompetentní preto ľudí vyzývali, aby zvážili cestovanie do zahraničia a radšej dovolenkovali doma. Tým by tak podporili aj náš cestovný ruch, ktorý od marca minulého roka poriadne krváca. Kde však dovolenkoval ttaký minister hospodárstva Richard Sulík, premiér Eduard Heger, či ministerka informatizácie, regionálneho rozvoja a investícií Veronika Remišová? Topky.sk to vedia!

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Eduard Heger

Premiér Eduard Heger prakticky len nedávno absolvoval druhú dávku očkovania vakcínou AstraZeneca. Napriek očkovaniu však do zahraničia nevycestoval a rozhodol sa stráviť leto doma, na Slovensku. Informoval o tom aj na sociálnych sieťach, na ktorých je premiér aktívny. Z jeho profilu na Instagrame sa napríklad Slováci dozvedeli, že premiér spolu so svojou rodinou vycestoval na sever Slovenska. Tam si pozreli napríklad Oravský hrad.

Zdroj: IG / Eduard Heger

„Oravský hrad som pred pár týždňami navštívil počas pracovnej cesty. Dnes som sa sem vrátil spolu s rodinou,“ informoval. Následne sa všetci presunuli do Vysokých Tatier, kde sa boli pozrieť na Zamkovského chatu. „Je pre nás dôležité, aby sme deti viedli k pohybu a úcte k prírode, preto sa snažíme s nimi pravidelne tráviť čas v horách,“ vysvetlil spolu s tým, že na Slovensku máme mnoho nádherných turistických trás. Tie sú rôznej náročnosti a preto by podľa Hegera bola škoda nevyužívať naše prírodné bohatstvo. „Pomáhame tým nášmu telu i duši. S funkciou premiéra sa mi v mnohom zmenil život, no o to viac si tieto chvíle vychutnávam,“ uzavrel.

Zdroj: FB / Eduard Heger - predseda vlády SR

Vladimír Lengvarský

Minister zdravotníctva je rovnako z tých, ktorý si oddych vychutnával na Slovensku. Podľa hovorkyne ministerstva Zuzany Eliášovej strávil spolu s rodinou dva týždne na dovolenke. „V súvislosti s opatreniami platnými v našej krajine bolo všetko plynulé a bez problémov,“ uviedla Eliášová s tým, že po dovolenke sa minister aktívne venuje práci.

„A to nastavovaním pravidiel pri ochrane zdravia a životov v súvislosti s pandémiou COVID-19 a zabezpečení všetkých potrebných krokov, rovnako tak spolu s tímom pracuje na reformách v zdravotníctve v prospech pacientov a ľudí pracujúcich v systéme – lekárov, sestier a ďalších zdravotníckych pracovníkov,“ vysvetlila Eliášová.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Richard Sulík

Minister hospodárstva Richard Sulík tento rok okúsil Jadranské more, ale pozrel si aj krásy Slovenska. „Začiatkom leta som bol na pár dní okúsiť Jadranské more v Chorvátsku s rodinou a priateľmi. V tom čase bola pandemická situácia relatívne pokojná a nemal som žiadne problémy súvisiace s opatreniami,“ uviedol Sulík pre Topky.sk. Ako dodal, najviac sa však tešil na dovolenku na Slovensku, kde mohol podporiť aj miestny cestovný ruch.

Zdroj: Archív - Richard Sulík

„Chceli sme prejsť viaceré oblasti, obdivovať krásy našej prírody a samozrejme podporiť domáci cestovný ruch. Mám veľmi rád túry, toto leto som si naplánoval sériu náročnejších, takže to bola pre mňa výzva. Poctivo som prešiel 380 kilometrov, dokopy to bolo približne 18 výškových kilometrov,“ povedal.

Zdroj: Archív - Richard Sulík

Vysvetlil, že počas túry išiel od Tatranskej Javoriny na hrebeňovku Nízkych Tatier, následne na Donovaly, Kráľovú studňu, Kremnické bane, Nitrianske Rudno až na Strážovské vrchy. „Denne sa mi podarilo zdolať 25 až 30 kilometrov, som prekvapený, že som to fyzicky zvládol. Mimochodom, podarilo sa mi schudnúť 8 kilogramov a po mesiaci a pol som si konečne oholil bradu. Stálo to za to, slovenské hory sú jedinečné a nádherné,“ uzavrel humorne.

Zdroj: Archív - Richard Sulík

Ján Budaj

Krásy Slovenska si bol pozrieť aj minister životného prostredia Ján Budaj. Rovnako, ako jeho kolega Sulík, však bol krátko aj v zahraničí. „Na chvíľu som bol v zahraničí, ale aj doma na Slovensku v národných parkoch, kde som zažil krásne chvíle. V zahraničí som obdivoval disciplínu ľudí, s akou dodržiavajú rúška a odstupy. Je vidieť, že hádam nikde v Európe nie je taká hystéria okolo boja s koronavírusom, nikde sa tak téma nespolitizovala, ako, žiaľ, práve na Slovensku,“ konštatoval Budaj pre Topky.sk.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Ako dodal, aj toto leto sme v súvislosti s očkovaním zažívali rast extrémizmu, pričom „extrémisti“ podľa Budaja sa snažia chytiť aj témy životného prostredia a manipulovať tak s verejnou mienkou. A to údajne falšovaním informácií. „COVID preukaz odo mňa vyžadovali aj na Slovensku. Ľudia sa v zodpovedných prevádzkach naozaj pýtajú, či sú zákazníci očkovaní. O mne to pravdepodobne vedia, pretože som patril k prvým, ktorí sa dali zaočkovať aj preto, aby ukázali, že to nie je nič nebezpečné. Problémy, súvisiace s opatreniami na hraniciach, som nemal. Všetky hraničné priechody sú vzhľadom na to, v akej dobe žijeme, veľmi otvorené. Za rok sa štátny aparát naučil u nás, ale aj inde v Európe, žiť s covidom. Dovolenkovať do konca prázdnin sa už nechystám,“ uzavrel Budaj.

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Veronika Remišová

Na Slovensku svoju dovolenku strávila aj ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová. Tá svoj zámer viackrát deklarovala a údajne ho neľutuje. „Práve naopak. Najviac obľubujeme turistiku a bicyklovanie. Dovolenkovanie na Slovensku je tou najbezpečnejšou voľbou v tejto pandemickej dobe. Navyše tak podporujeme domáci cestovný ruch,“ uviedla pre Topky.sk. O tom, kde dovolenkovala, informovala Slovákov aj prostredníctvom sociálnych sietí.

Remišová bola s rodinou napríklad v Západných Tatrách, kde spolu vystúpili z Tichej doliny na Kasprov vrch. „Milujem Slovensko, jeho tiché, nekonečne dlhé doliny, strmé stráne, lúky plné kvetov, skalnaté kopce... Každý deň v prírode je pre nás malým sviatkom. Aj deti sa zrazu v prírode skľudnia, začnú si všímať motýľov, bystrušky, pestrofarebné vtáky... Leto v slovenských horách je tým najkrajším a najvzácnejším oddychom,“ informovala.

Zdroj: FB / Veronika Remišová

Natália Milanová

Na Slovensku sa rozhodla zostať aj ministerka kultúry Natália Milanová. Tá sa spolu s rodinou vybrala do okolia Banskej Štiavnica. Avšak, všetko ešte predtým, ako sa pre zhoršujúca sa epidemiologickú situáciu začal riešiť nový COVID automat a viaceré okresy prešli do horších farieb. Aj z toho dôvodu nemala problémy s opatreniami a dovolenku si mimoriadne užila.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Mária Kolíková

Na Slovensku svoju dovolenku strávila aj ministerstva spravodlivosti Mária Kolíková. Hovorca ministerstva Peter Bubla však pre portál Topky.sk neposkytol bližšie informácie.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Milan Krajniak

Dovolenku na Slovensku si naplánoval aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak. Ten pre Topky.sk povedal, že prechádzky po všetkých kútoch Slovenska patria k jeho najobľúbenejším.

„Rovnako ako minulý aj tento rok som strávil dovolenku v blízkosti Belianskych Tatier. Osobne mám najradšej pohľad na Tatry zo Ždiaru, Tatranskej Javoriny a Lapšanky na poľskej strane. Pre odľahčenie, aktívnemu športu sa mi celý život darí úspešne vyhýbať, no počas prechádzok po okolitej prírode si dokážem v pokoji oddýchnuť a nabrať nové sily do ďalšej práce,“ uviedol Krajniak s tým, že z hľadiska epidemiologických opatrení sa stretol predovšetkým s nosením rúšok v interiéri.

Zdroj: FB / Milan Krajniak

To je však podľa Krajniakových slov pre neho po vyše roku a pol trvajúcej pandémie úplne prirodzené a nerobí mi to problém. „Svoj COVID pass nosím v mobile vždy so sebou a som pripravený sa ním preukázať, kedykoľvek je to potrebné,“ uzavrel.

Samuel Vlčan

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan je naopak z tých, ktorí strávili dovolenku v zahraničí. A to v Chorvátsku, kde sa pravidelne vracia. „Protipandemcké opatrenia nijako nenarušili jeho chvíle oddychu. Minister je už dávnejšie plne zaočkovaný, to znamená, že nenastali žiadne problémy pri vstupe do Chorvátska, či do rôznych prevádzok,“ uviedli z tlačového odboru ministerstva.

Zdroj: Topky/ Vlado Anjel

Dodali, že vždy, keď ho o to z chorvátskej strany požiadali, preukázal sa COVID passom. Prípadne nosil rúško v uzavretých priestoroch či pri vyššej koncentrácii ľudí. „Tieto opatrenia sú podľa ministra Vlčana minimom, ktoré môže urobiť každý návštevník, aby ochránil seba aj okolie,“ vysvetlili na záver.

Branislav Gröhling

V zahraničí bol aj minister školstva Branislav Gröhling, ktorý po plnom očkovaní využil možnosť vycestovať a preto navštívil svoje obľúbené Taliansko. „Mojou dlhoročnou srdcovkou je Taliansko, mám veľmi rád miestnu kultúru, jedlo a atmosféru a vždy sa sem rád vraciam,“ uviedol pre Topky.sk.

Zdroj: IG / Branislav Gröhling

Ako napísal na sociálnej sieti, jedno z jeho obľúbených miest je sever Talianska, ktorý je dostupný autom už za pár hodín. Spolu s fotografiou však ľudí vyzval k tomu, aby sa dali zaočkovať, aby boli výlety za hranice opäť bežnou realitou pre nás všetkých.

Zdroj: IG / Branislav Gröhling

Topky.sk vo veci oslovili aj ministra financií Igora Matoviča, ministra vnútra Romana Mikulca, ministra obrany Jaroslava Naďa, ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka, či ministra dopravy Andreja Doležala, do uzávierky však na otázky neodpovedali.