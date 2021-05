Matovičov nápad rozdúchal vášne: Kritika od odborníka a zvláštne reakcie aj od "jeho ľudí"!

BRATISLAVA - Milujte sa a množste sa! Tak znel odkaz Igora Matoviča, ktorý zverejnil na 1. mája. Expremiér a aktuálny minister financií sa na sociálnej sieti načrtol nápad, ako podporiť stúpanie demografickej krivky. Na jednej strane by rád rapídne zvýšil prídavky na deti, na druhej strane by radikálne zvýšil aj DPH. Nie to tak trocha oymoron? Koalícia v tom má jasno a odborník tiež!

"Niektorí si nedovidia na špičku nosa a žijú si svoj egotrip. Niektorých trápi budúcnosť tých, čo prídu po nás," začal svoj kontroverzný status bývalý premiér a aktuálny minister financií Igor Matovič (OĽaNO) s tým, že upozorňoval na skutočnosť, ktorá nie je žiadnemu Slovákovi cudzia. rodí sa nás menej a dôchodky sú podľa ekonómov neudržateľné už teraz.

"V blízkej budúcnosti sa Slovensko stane najrýchlejšie stárnucou krajinou EÚ. Ako sa to stalo? Od revolúcie nám klesla tak výrazne pôrodnosť, že ak porovnáme počet detí, ktorý sa narodil - s pôrodnosťou v roku 1989 ... nenarodilo sa nám viac ako 600 tisíc detí, ktoré nám budú veľmi chýbať," pokračoval ďalej s tým, že ako býva jeho zvykom, čarovné riešenie vytiahol z klobúka.

"Čo to znamená? A ako to riešiť? Ak vychádzam z predpokladu, že cesta vyšším zadĺžením bude zarúbaná, migrantov nechceme, kradnúť sa nebude a šetriť už nebude kde ... tak jediný zdroj na financovanie viac dôchodkov z menej miezd budú vyššie dane a odvody. To však následne môže zo Slovenska vyhnať ešte viac ľudí. Hmm, Hlava 22.... alebo sa pokúsime o zázrak v poslednej chvíli a urobíme si zo Slovenska krajinu, kde sa mladí nebúdú báť založiť si rodinu. Kde rodina sa nebude báť prijať ďalšie dieťa. Kde dobehneme zameškané. Ja pripravím plán finančný ... a vy zatiaľ nezabúdajte na podstatné - milujte sa a množte sa," uzavrel expremiér svoj príspevok s tým, že je jasné, že cestou by bolo zvýšiť DPH a to na 25 %. Nie je tento plán tak trocha oxymoron?

Zdroj: TASR/MTI/Csaba Krizsan

Ostrá kritika predsedu výboru pre financie a rozpočet

Marián Viskupič zo SaS považuje tento plán za mimoriadne škodlivý. "Možno tento nešťastný a škodlivý nápad môžeme označiť aj ako oxymoron. Ale hlavne je to ekonomicky škodlivý nápad. Príjmy by totiž stúpli len niekomu a vyšším cenám budú čeliť všetci," poznamenal kriticky pre Topky.sk s tým, že to je 2x zle.

"Vysoké detské prídavky pôrodnosť nezvýšia. Ale zvýšená DPH zasiahne každého človeka a poškodí celú krajinu. No a navyše, ak bude štát (ne)fungovať ako funguje, tak je jedno koľko detí sa narodí... Už študovať odídu do zahraničia, detto pracovať a nevrátia sa," poznamenal s tým, že viac detí sa rodí, keď majú rodičia istotu, že sa o deti dokážu v budúcnosti postarať. "Že budú mať prácu, dostupnú škôlku, kvalitné zdravotníctvo a školstvo a konkurencieschopnú krajinu," uzavrel predseda výboru pre Topky. Strana SaS sa pritom proti návrhu stavia od začiatku. Konflikt medzi jej predsedom Richardom Sulíkom a Igorom Matovičom aktuálne prebieha aj kvôli dlhovej brzde, ktorú by SaS chcela "zichrovať" aj daňovou brzdou.

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

Rozpaky aj vo vlastných radoch a medzi spojencami

Odmietaví postoj k nápadu zvýšiť DPH opäť raz spojil strany SaS a Za ľudí. Nápad Igora Matoviča sa nestretol s nadšením ani u jeho obľúbeného poslanca a podpredsedu výboru pre Financie a rozpočet Národnej rady Gyorgyho Gyimesiho. "Zatiaľ k téme nemám žiadne relevantné informácie, okrem toho statusu," vykrúcal sa spočiatku. Napokon však uznal, že zvýšenie DPH je zvláštny spôsob. "Odniekiaľ tie peniaze je treba zobrať, ale z tej 25 % DPH to asi nebude," povedal pre Topky.sk.

Rovnako sa na to problém díva aj ďalší z členov výboru Peter Pčolinský (Sme rodina). Pre Topky sa vyjadril, že jeho hnutie síce pro rodinnú politiku podporuje a vždy podporovať bude, ale nie za cenu, že sa spätne udrie sociálne najslabších. "Môžeme o tom hovoriť, ale ja sa vám k téme budem schopný vyjadriť, až keď uvidím podprobný návrh aj s prepočtami," povedal Pčolinský s tým, že status na sociálnej sieti nepovažuje za dostatočné otvorenie diskusie. "Určite by sme radi podporili rodiny, s tým v rámci koalície nemá nikto problém," poznamenal s tým, že ciest ako to dosiahnuť je niekoľko. Pre Topky priznal, že nápad je otázny aj v hnutí Sme rodina. "Keď pán minister financií príde s konkrtnym návrhom, čo chce riešiť a ako chce riešiť, tak sa o tom budeme baviť na koaličnej rade," uzavrel s tým, že informácií je zatiaľ ako šafránu.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Štefančík v tom má jasno!

"Tejto vláde som v minulosti vyčítal, že okrem corony rieši často žabomyšie vojny a výzvy, ktorým čelí táto spoločnosť, necháva nepovšimnuté. A jednou z tých najväčších výziev súčasnej spoločnosti je negatívny demografický trend, ktorého prejavom je postupné vymieranie obyvateľstva Slovenskej republiky," vyjadril sa politológ Ekonomickej univerzity v Bratislave pre Topky.

"Zatiaľ čo iné vlády v západnej Európy riešia túto problematiku aspoň proaktívnou imigračnou politikou, vlády na Slovensku túto tému nechávali v kúte, azda s vierou, že sa jej raz niekto chopí a zastaví postupné vymieranie obyvateľstva. Vymieranie Slovenska má totiž viacero negatívnych dôsledkov, pretože bezprostredne ohrozuje náš ekonomický, resp. penzijný systém," pokračoval ďalej s tým, že zaoberať sa rodinnou politikou ako nástrojom populačnej politiky je teda nápad hodný skutočného génia, alebo aspoň človeka, ktorému ide o dobro spoločnosti.

Zdroj: TASR/MTI/Csaba Krizsan

"Potiaľto by som si dovolil nášho ministra financií pochváliť. Problém mám však v spôsobe, ako tému predstavil a zároveň aj s tým, ako túto problematiku chce vyriešiť. Vzhľadom na to, že populačnú politiku ostatní lídri sveta neriešia na sociálnych sieťach, ale nechajú si poradiť od akademikov a vedcov a rozhodnutia spravidla robia po dlhých diskusiách s odobrníkmi, beriem svoju pochvalu Igorovi Matovičovi späť," poznamenal a dodal, že skutočne ide o závažný problém, ale ten sa nerieši zbrklo, nie na sociálnych sieťach a už vôbec sa nerodí v hlave jedného človeka. "Hoci, ako by možno povedala Zita Pleštinská, v hlave človeka s vizionárskymi schopnosťami," uzavrel politológ sarkasticky.