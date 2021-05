Matovič zverejnil svoj najnovší FOTO úlovok: Niečo takéto sa len tak nevidí! Slová o kámošoch

VIDEO Získa ďalšiu anticenu? Expremiérovi Matovičovi sa opäť podaril poriadny trapas!

Igor Matovič mal už v časoch, keď bol ešte v opozícii, svojský štýl a nezvykol si dávať pri vyjadreniach servítku pred ústa. Nič sa na tom nezmenilo, ani keď sa stal premiérom a teraz ministrom financií. Pokým niektorým to imponuje, druhí volajú po oveľa vyššej miere diplomacie, ktorá prislúcha človeku vo vysokej štátnej funkcii. Jeho statusy tak častokrát vyvolávajú rozporuplné reakcie. Ten najnovší je poňatý trochu filozoficky.

Zdroj: FB/Igor Matovič

"Môj čerstvý úlovok ... najvyššia čerešňa akú som kedy videl. Má viac ako 30 metrov a vyrástla do neba lebo ju do neho naučili rásť bratia buky všade naokolo. Niekedy dokážeme veci, o ktorých by sa nám ani nesnívalo ... a je super, ak pri tom máme kámošov, ktorí nás k tomu potiahnu," napísal v sobotu Igor Matovič, ktorý sa občas podelí aj s fotografiami zo svojho súkromia a bežného života. A treba povedať, že tentokrát sa mu dostalo značného množstva lajkov.