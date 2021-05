Rázne slová Matoviča na Deň matiek: Prišiel s novou ideou! Toto plánuje pre pracujúcich rodičov

BRATISLAVA - Minulú nedeľu minister financií Igor Matovič (OĽaNO) avizoval na sociálnej sieti daňovo-odvodovú reformu s tým, že Slovensku chýbajú pre koronakrízu v rozpočte miliardy eur a ak sa má krajina zmeniť na sociálny a prorodinný štát, nemôže to urobiť na ďalší dlh. Dnes, na Deň matiek, prišiel s cieľom dosiahnuť pri pracujúcom rodičovi 200 eur mesačne na každé dieťa v rodine.

"Pri príležitosti Dňa matiek, chcem všetkým matkám verejne sľúbiť, že urobím nemožné, aby sme dosiahli pre ne základnú spravodlivosť. Odmietam sa viac len tak nezaujato prizerať tomu, ako sú slovenské matky “odmenené” za ich obetu a lásku voči svojim deťom. Odmietam viac pritakávať systému, ktorý slovenské matky trestá nižšou mzdou a dôchodkom za to, že vychovávali deti. Odmietam viac akceptovať fakt, že najviac ohrozenými chudobou sú slovenské rodiny s deťmi," napísal Igor Matovič štýlom sebe vlastným.

VIDEO Matovič predstavil daňovo-odvodovú reformu, ktorá má byť prorodinná, hlasy je odhodlaný hľadať aj v opozícii

Podľa neho preto prišiel s ideou, ktorá má tieto krivdy voči matkám čo najviac vykompenzovať, a to drastickým nárastom podpory na deti. "Dzurindov, Radičovej, Ficov či Pellegriniho “sociálny štát” poskytoval pracujúcim rodičom cca 40 eur mesačne na dieťa. Môj cieľ je dosiahnuť pri pracujúcom rodičovi 200 eur mesačne na každé dieťa v rodine, 5-krát viac, aj keď sa to mnohým zdá úplné sci-fi," ozrejmil svoje predstavy s tým, že ho mrzia všetky útoky voči plánu pomôcť rodinám. Dodal, že to bude ťažké, ale verí v šťastný koniec.

Zdroj: Topky/ Vlado Anjel

Pri nepracujúcich rodičoch má byť suma podpory vo výške 100 eur, ale s viacerými podmienkami, ako sú vzorová dochádzka do školy a podobne. "Matky na materskej sa budú považovať za pracujúce. Matky opatrujúce hendikepované dieťa tiež. Základná podpora 100 eur bude patriť aj študentovi nad 18 rokov až do skončenia SŠ, respektíve do skončenia denného štúdia," zakončil Matovič svoj status a avizoval, že čoskoro prídu bližšie informácie.