Matovič tají detaily odvodovej reformy, dokument z ministerstva hovorí o veľkom tresku: Čaká nás zvyšovanie daní?

Charakteristika dokumentu, ktorý však máme v rukách spĺňa všetky známky oficiality a vypracovania priamo na ministerstve financií a je možné, že Matovič hromží práve preto, že ide o pravý dokument. "Potichu sme pracovali na daňovo-odvodovej reforme, no nie sme ešte na konci," priznal ešte včera na tlačovke pomerne rozzúrený Matovič, ktorý karhal dokonca aj asistentov pri prepínaní prezentácie na monitore.

Prešiel, ako inak, k Sulíkovi

Bývalý premiér pozvoľna prešiel k téme spomínaného dokumentu, no on sám má svoje predpoklady, odkiaľ môže fúkať vietor, keď opäť začal nepriamo spomínať koaličného partnera a lídra SaS Richarda Sulíka. "Zároveň platí aj to, čo ma veľmi mrzí, že koaličný kolega, ktorému som sa zdôveril s tým, že už viac ako polroka pracujem s MF SR na daňovo-odvodovej reforme, vytiahol jednu časť a ešte aj tú nie pravdivú a v podstate celé Slovensko vyplašil 25-percentnou DPH-čkou," povedal včera Matovič.

Mysteriózny dokument, ktorý hovorí o veľkom tresku

Vicepremiér zrejme už včera vytušil, že po médiách sa už rozoslala istá a vraj nie pravdivá verzia dokumentu o novej daňovo-odvodovej reforme. V tejto verzii, ktorá však vyzerá skutočne legitímne a oficiálne, sa skutočne píše o 25-percentnej dani a ďalších veciach. V ňom sa nová reforma označuje ako Veľký trest a popisuje viaceré hlavné body, ktoré obsahuje. Kľúčovým je tzv. "jeden odvod", ktorý jednoducho hovorí o sadzbe 25 percent pre zamestnanca a sadzbe 20 percent pre samostatne zárobkovo čínné osoby, teda viacerých živnostníkov.

Zdroj: Tip čitateľa

Podľa dokumentu sa má tento odvod rozdistribuovať medzi Sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne. Dokument dokonca hovorí o zrušení nezdaniteľných častí základu dane či iných výnimkách, čo nie je až v takom veľkom rozpore s tým, čo včera na tlačovej konferencii hovoril expremiér Matovič, keď tvrdil, že systém musí byť "konečne férový".

Matovič však trvá na svojom a včera viackrát zopakoval, že verzia dokumentu, ktorá sa médiami šíri, nie je pravdivá, pričom novinárov vyzval, aby "nešírili bludy". "Vidím za tým nie čistý úmysel, vidím za tým úmysel zabrániť tomu, aby sme pomohli rodinám. Nie, s 25-percentnou DPH-čkou neuvažujeme. Mrzí ma tiež to, že táto neférová komunikácia pokračuje tým, že viaceré médiá dnes chcete zverejňovať dokument, ktorý by mal byť podľa vás návrh daňovo-odvodovej reformy, ktorý spracovalo ministerstvo financií. Nie je to pravda," podčiarkol Matovič.

Zdroj: Topky/ Vlado Anjel

To, čo šírite, je kopa bludov, zvyšoval hlas Matovič

Napriek tomu sa Matovič témy uniknutého dokumentu držal ako kliešť. "To, čo šírite, je dokument, v ktorom je kopa bludov. Poviem príklad, napríklad tá DPH-čka. Šírite, že ideme rušiť výnimky pri platení koncesionárskych poplatkov a že uvažujeme nad opakom - nad tým, že zrušíme koncesionárske poplatky ako súčasť daňovo-odvodovej reformy, ako také upratanie systému. Tých zmien a bludov, ktoré v tom materiáli komunikujete je viacero. Bol by som teda rád, ak by ste to, podobne ako 25-percentnú daň, neprezentovali ako bohorovnú pravdu," tvrdil včera podpredseda vlády.

Podľa ďalšej strany dokumentu by sa mal nastoliť jednodný vymeriavací základ pre všetky príjmy bez výnimky, čo opäť nie je v rozpore s tým, čo včera padlo na tlačovke. Daň z dividenty by podľa dokumentu mala byť 15-percentná, pasívnych príjmov by sa dotkla 20-percentná daň a 25-percentný odvod, čo by efektívne zaťaženie dalo na úroveň 45 percent. Spomína sa tu aj zrážková daň 20 percent a odvod 25 percent, čo tiež dokopy dáva jednotné zaťaženie 45 percent.

Zdroj: Tip čitateľa